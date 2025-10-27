Letra completa de ‘Berghain’, el nuevo single de Rosalía (y vídeo)

No es ningún secreto que Rosalía, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más consagradas de la industria musical a nivel mundial. No solamente destaca por una voz verdaderamente mágica y espectacular, sino también por la manera tan bonita que tiene de entender la música y de expresarla a través de canciones. Hace tan solo unos días, la artista se convirtió en protagonista por haber logrado reunir a miles de personas en la plaza madrileña de Callao. Fue allí donde mostró la portada de su nuevo álbum, que llevará por título Lux. ¡La expectación era máxima, como no podía ser de otra forma!

Pero no todo queda ahí, puesto que la propia Rosalía confirmó el nombre del nuevo sencillo de este nuevo trabajo discográfico. Se trata de Berghain, y el nombre escogido no es producto de la casualidad, puesto que hace referencia a una de las discotecas más míticas que podemos encontrar en Berlín. Lejos de que todo quede ahí, para este esperadísimo proyecto, Rosalía ha tenido la oportunidad de trabajar con dos pesos pesados de la industria musical. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Yves Tumor y Björk. Por lo tanto, al tratarse de esta combinación de tres talentos tan destacados, las expectativas para este nuevo single eran verdaderamente altas.

A pesar de todo, lo cierto es que han conseguido superarlas con creces. Si aún no has escuchado Berghain, lo nuevo de Rosalía junto a Yves Tumor y Björk, no te preocupes, puesto que, a continuación, encontrarás la letra completa de este single. Además, podrás disfrutar del sorprendente vídeo musical que la artista ha preparado para esta ocasión tan especial.

Letra de ‘Berghain’, de Rosalía

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Die Flamme dringt in mein Gehirn ein

Wie ein Blei-Teddybär

Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf

Deshalb ist mein Herz so schwer

Seine Angst ist mеine Angst

Seine Wut ist mеine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

Yo sé muy bien lo que soy

Ternura pa’l café

Solo soy un terrón de azúcar

Sé que me funde el calor

Sé desaparecer

Cuando tú vienes es cuando me voy

Seine Angst ist meine Angst

Seine Wut ist meine Wut

Seine Liebe ist meine Liebe

Sein Blut ist mein Blut

This is divine intervention

The only way to save us is through divine

Intervention

The only way I will be saved is through divine

Intervention

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Till you love me

Love me

Till you

Till you love me

I’ll fuck you till you love me

I’ll fuck you till you love me

Love me

Love me

Love me

Love me