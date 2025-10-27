Letra completa de ‘Berghain’, el nuevo single de Rosalía (y vídeo)
Así suena el primer single de 'Lux', su nuevo álbum
No es ningún secreto que Rosalía, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las artistas más consagradas de la industria musical a nivel mundial. No solamente destaca por una voz verdaderamente mágica y espectacular, sino también por la manera tan bonita que tiene de entender la música y de expresarla a través de canciones. Hace tan solo unos días, la artista se convirtió en protagonista por haber logrado reunir a miles de personas en la plaza madrileña de Callao. Fue allí donde mostró la portada de su nuevo álbum, que llevará por título Lux. ¡La expectación era máxima, como no podía ser de otra forma!
Pero no todo queda ahí, puesto que la propia Rosalía confirmó el nombre del nuevo sencillo de este nuevo trabajo discográfico. Se trata de Berghain, y el nombre escogido no es producto de la casualidad, puesto que hace referencia a una de las discotecas más míticas que podemos encontrar en Berlín. Lejos de que todo quede ahí, para este esperadísimo proyecto, Rosalía ha tenido la oportunidad de trabajar con dos pesos pesados de la industria musical. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Yves Tumor y Björk. Por lo tanto, al tratarse de esta combinación de tres talentos tan destacados, las expectativas para este nuevo single eran verdaderamente altas.
A pesar de todo, lo cierto es que han conseguido superarlas con creces. Si aún no has escuchado Berghain, lo nuevo de Rosalía junto a Yves Tumor y Björk, no te preocupes, puesto que, a continuación, encontrarás la letra completa de este single. Además, podrás disfrutar del sorprendente vídeo musical que la artista ha preparado para esta ocasión tan especial.
Letra de ‘Berghain’, de Rosalía
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
Die Flamme dringt in mein Gehirn ein
Wie ein Blei-Teddybär
Ich bewahre viele Dinge in meinem Herzen auf
Deshalb ist mein Herz so schwer
Seine Angst ist mеine Angst
Seine Wut ist mеine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
Yo sé muy bien lo que soy
Ternura pa’l café
Solo soy un terrón de azúcar
Sé que me funde el calor
Sé desaparecer
Cuando tú vienes es cuando me voy
Seine Angst ist meine Angst
Seine Wut ist meine Wut
Seine Liebe ist meine Liebe
Sein Blut ist mein Blut
This is divine intervention
The only way to save us is through divine
Intervention
The only way I will be saved is through divine
Intervention
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Till you love me
Love me
Till you
Till you love me
I’ll fuck you till you love me
I’ll fuck you till you love me
Love me
Love me
Love me
Love me
Temas:
- Rosalía