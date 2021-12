El esperado regreso de Rafa Nadal es ya cuestión de horas. El tenista español disputa esta semana el torneo de exhibición Mubadala World Tour en Abu Dabi, que le servirá para probarse después de varios meses fuera del circuito tras someterse a un nuevo tratamiento en su pie. Nadal entrará en escena este viernes 17 de diciembre para medirse al ganador del duelo entre Andy Murray y Daniel Evans, sustituto este último de Dominic Thiem, quien finalmente ha retrasado su vuelta a las pistas.

Cuatro meses después, Rafa Nadal está listo para regresar a las pistas tras someterse a un tratamiento para su lesión en el pie, que le ha acompañado durante los inicios de su carrera. El tenista balear reaparece esta semana en el Mubadala World Tour, un torneo de exhibición en el que ha participado y conquistado en múltiples ocasiones. Nadal está exento de la primera ronda y debutará directamente en semifinales ante el ganador del partido que disputan este jueves Andy Murray y Daniel Evans.

Medir sensaciones en Abu Dabi

Rafa Nadal quiere probarse en Abu Dabi antes de regresar oficialmente al circuito. El español no sólo tiene por delante recuperar el ritmo de competición, sino también ver cómo reacciona el pie tras el nuevo tratamiento y si las sensaciones son tan buenas en los partidos como en los entrenamientos que ha venido realizando hasta la fecha.

«Evidentemente las cosas van mejor de lo que iban porque si no no me plantearía ir a Abu Dabi. Lo que pasará más adelante no lo sé. Abu Dabi para mí es una prueba y tengo ilusión en estar allí», declaró hace unos días Rafa Nadal de cara a su participación en el Mubadala World Tour. Su regreso en competición oficial será a comienzos de enero, en el torneo de Melbourne, de categoría 250, que que se celebra del 4 al 9 de enero dentro de la burbuja en las mismas instalaciones del Open de Australia.