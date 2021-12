Rafa Nadal se mantiene cauto sobre su vuelta al circuito tras someterse a un tratamiento en su pie izquierdo, que le ha tenido apartado de las pistas desde el pasado mes de agosto. El tenista balear reaparecerá este mes de diciembre en el torneo de exhibición que se celebra en Abu Dhabi bajo el nombre de Mubadala World Tour. Ahí coincidirá con tenistas de la talla de Dominic Thiem, Denis Shapovalov o Andy Murray y el español espera valorar su estado de forma y cómo reacciona el pie. A partir de entonces, considerará su regreso al circuito oficial, algo que de momento no tiene fecha.

Desde el pasado mes de agosto, cuando cayó en octavos de final del torneo de Washington ante Lloyd Harris, Rafa Nadal no ha vuelto a disputar un partido oficial. El tenista español se apartó del circuito para someterse a un tratamiento en su pie izquierdo, debido a una dolencia que le acompaña desde los inicios de su carrera. Nadal ha tenido que renunciar a importantes torneos como el US Open, la Copa de Maestros o la Copa Davis, mientras espera a recuperarse a tiempo para encarar la próxima temporada con garantías de ser competitivo.

En los próximos días, se le volverá a ver en la pista, ya que está inscrito en el Mubadala World Tour, un torneo de exhibición que se celebra en Abu Dhabi y al que ha acudido – y conquistado- en varias ocasiones. Está previsto que Nadal salte a la pista el próximo 17 de diciembre ante el vencedor del partido entre Andy Murray y Dominic Thiem. Un regreso esperado a la par que interesante, pues el balear quiere medir entonces su nivel y cómo reacciona el pie.

«Tengo la ilusión de volver cuanto antes, pero bien. Yo estoy haciendo todo lo que me dicen. Estoy en ese proceso. Evidentemente las cosas van mejor de lo que iban porque si no no me plantearía ir a Abu Dabi. Lo que pasará más adelante no lo sé. Abu Dhabi para mí es una prueba y tengo ilusión en estar allí», dijo Rafa Nadal, tras recibir un premio de la Cadena Cope en Baleares este martes.

No estará en la ATP Cup

La vuelta de Rafa Nadal al circuito oficial aún no tiene fecha por el momento. De hecho, el 20 veces ganador de Grand Slams no tiene previsto participar en el primer torneo oficial que se disputará la próxima temporada: la ATP Cup. Según informa el diario Marca, el equipo español contará con las bajas del balear así como de Carlos Alcaraz para disputar la tercera edición torneo, pero sí estarán disponibles tanto Pablo Carreño como Roberto Bautista.

El objetivo de Nadal para las próximas semanas es alcanzar el nivel competitivo suficiente para llegar en buenas condiciones al Open de Australia, que se disputará del 17 al 30 de enero de 2022. Un Grand Slam en el que no estará Roger Federer y tampoco se tiene la certeza de si contará con Novak Djokovic, pues el serbio sigue poniendo en duda su participación.