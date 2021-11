Rafa Nadal regresará a la competición el próximo mes de diciembre tras confirmarse su participación en el torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship en Abu Dhabi, en el que se darán cita tenistas de la talla de Dominic Thiem, Casper Ruud, Denis Shapovalov y Andy Murray entre los días 16 y 18 de diciembre. El balear está exento de la ronda inicial y disputará directamente la semifinal el 17 de diciembre ante el ganador del duelo entre Thiem y Murray.

Falta menos de un mes para volver a ver en acción a Rafa Nadal. El tenista balear fue el encargado de confirmar personalmente su participación en el Mubadala World Tennis Championship, un torneo de exhibición que se disputa en diciembre en Abu Dhabi. Tras renunciar al resto de la temporada para someterse a un tratamiento en el pie, el 20 veces ganador de Grand Slams está listo para reaparecer en el circuito y buscará ponerse a punto de cara al curso de 2022.

Rafa Nadal debutará directamente en las semifinales del torneo y se medirá al vencedor del partido entre Andy Murray y Dominic Thiem, tenista este último que también reaparecerá en el circuito en la cita de Abu Dhabi. El pase a la final se disputará el día 17 de diciembre a las 16 horas -hora peninsular-, mientras que la otra semifinal la disputarán Andrey Rublev y el vencedor del partido entre Denis Shapovalov y Casper Ruud.

Nadal, de 35 años, ha acudido en varias ocasiones a este torneo de exhibición, que le sirve de preparación para el inicio de la nueva temporada. De hecho, el ex número uno de la ATP lo ha conquistado en cinco ocasiones y en la próxima edición es el campeón defensor después de derrotar al griego Stefanos Tsitsipas en la final de 2019 – en 2020 no se celebró debido a la pandemia-.

