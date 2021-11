Stefanos Tsitsipas ha sorprendido a todos con sus últimas declaraciones, con las que ha dejado caer que para él el Big-3 es cosa del pasado. Según el griego, el dominio de Roger Federer, Rafa Nadal y Novak Djokovic en el circuito ya no es actual, ahora «sólo hay un gran jugador: Novak Djokovic». Además, el ateniense considera que él mismo puede estar entre los próximos tres grandes del circuito, estableciendo una nueva hegemonía en el mundo del tenis.

«Actualmente sólo hay un gran jugador: Novak Djokovic. Sigue siendo el mejor del mundo. Pero Daniil Medvedev, Alexander Zverev y yo lo seguimos. Podemos convertirnos en los próximos tres grandes. Creo firmemente en ello», ha declarado recientemente Stefanos Tsitsipas en una entrevista en Bild. El griego se ha olvidado de Rafa Nadal, al que no parece considerar candidato para seguir sumando títulos una vez reaparezca tras recuperarse del tratamiento en el pie, un momento que ya tiene fecha en el calendario: el próximo mes de diciembre.

Stefanos Tsitsipas, actual número 4 de la ATP, tiene por delante el último objetivo de la temporada: la Copa de Maestros, que este año por primera vez se celebra en Turín (Italia). El griego, además, aclaró alguna de las polémicas que le han acompañado en este último tramo de la temporada, con varios jugadores -entre ellos Andy Murray o Alexander Zverev- por las frecuentes y prolongadas idas al vestuario por parte de Tsitsipas al término de los sets, rompiendo el ritmo del encuentro.

«¡No! Mi intención no es perturbar el ritmo de nadie, no es una herramienta táctica. De todos modos, sólo me miro a mí mismo y no al oponente. Incluso después de ganar un set 6-0, fui al baño», aseguró el griego. Una de las veces en las que también le costó ser abucheado por el público fue en el encuentro ante Carlos Alcaraz en el US Open, partido que se llevó el español. «Está bien. La gente realmente no sabe qué hay detrás de esto. No me afectó, no afectó mi juego y no violé ninguna regla», opinó el ateniense.