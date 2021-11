Rafael Nadal cerró su 2021 de forma prematura el 6 de agosto en el que fue su último encuentro de la temporada, ante Lloyd Harris en el torneo de Washington. La lesión crónica que sufre en el pie izquierdo le obligaba a parar y resetear, tanto física como mentalmente, de cara a un año en el que su único deseo es recuperar su mejor nivel. Rafa parece acercarse a la recuperación total y ya ha deslizado que comenzará a tope el año en un Open de Australia en cuyo cartel aún no ha asegurado presencia el número uno, Novak Djokovic.

El torneo australiano, que apunta, a falta de confirmación de Tennis Australia, a tener de nuevo restricciones importantes contra el coronavirus, tiene por ende varias dudas relacionadas con los mejores jugadores de la ATP. Nadal, que aún no ha confirmado su presencia, sí se ha apuntado al torneo de exhibición de Abu Dhabi, donde es un clásico, y que se celebra a mediados de diciembre para permitir el viaje posterior de los tenistas a Australia para realizar la cuarentena correspondiente.

Djokovic, sin embargo, cuenta con otro caballo de batalla que depende de sí mismo pero aún no se ha animado a desvelar. El gran secreto del número uno es si se ha vacunado o aún no lo ha hecho, incluso si lo hará debido a la obligatoriedad del primer Grand Slam del año de contar con todos los participantes en los cuadros con la pauta completa. Nole ya confirmó que no volvería a pronunciarse hasta que no lo hiciera Tennis Australia, empresa organizadora del Open, con las normas finales para el torneo.

En este ambiente de duda, el ex tenista Todd Woodbridge dio su opinión en declaraciones a Wide World of Sports, afirmando que el anuncio de regreso de Nadal en la exhibición de Abu Dhabi puede ser un desafío para su gran rival. «Me llamó la atención que Novak Djokovic haya recibido este desafío de Rafa Nadal de cara al Open de Australia. Ahora la cuestión es: ¿Vuelve Rafa, gana su vigésimo primer Grand Slam y se pone primero en la lista de más Grand Slam? ¿Djokovic le va a dejar hacer eso?», resaltaba el australiano.

«Estoy seguro de que no querrá que Nadal le adelante, por lo que en algún momento Novak deberá tomar la decisión sobre si se vacuna. Al final sólo se está aumentando la presión sobre Djokovic para tomar una decisión. Y quién sabe si ya la ha tomado», añade Woodbridge, quien abre el debate sobre el gran secreto de Djokovic y la posible reacción a las intenciones de Nadal de volver a su máximo nivel.