Rafael Nadal compareció en la celebración del X aniversario de la fundación que preside como patrono fundador y que lleva su nombre y se involucró en la explicación de los proyectos y lo que significa la Fundación Rafa Nadal. El tenista español, actualmente de baja por lesión, respondió a las preguntas en el Auditorio Pérez-Llorca de Madrid y dejó varias reflexiones que demuestran su ejemplar carácter más allá del deporte.

Agradecido con los socios, invitados y medios de comunicación presentes en el evento, Rafa comenzó explicando los motivos por los que se creó la Fundación. «Decidimos empezar con la Fundación hace 11 años aproximadamente, y el motivo es simple. Ayudar, devolverle a la sociedad esa suerte con la que nos ha tratado la vida», comentó, sincero. «Yo siempre intentaba a unirme a eventos, colaboraciones para recaudar fondos para organizaciones. Siempre tuve ejemplo en casa a mi madre y en aquella época hablando con ella decidimos dar un pasito a delante y crear lo que es la Fundacion hoy en día. Diez años después podemos decir que el objetivo de estos años está cumplido», completaba, destacando la labor de su madre, Ana María, que dirige el proyecto.

Nadal habló de la responsabilidad y de la importancia de no fallar en un proyecto que involucra a los más necesitados. «Hay una cosa muy importante que es no dar pasos atrás, es una de las cosas que yo siempre recuerdo y es que al final tenemos una responsabilidad grande, dar el mejor servicio. Mirar hacia adelante debe ser el objetivo, en la vida en todos los sentidos hay que tener objetivos. En la Fundación es llevar a más gente y ayudar a más y más familias», resaltó en su aparición en Madrid.

“Tanto la educación como el deporte son herramientas decisivas en el crecimiento de niños y jóvenes. El deporte tiene una cosa única y es que cuando lo practicas da igual quien seas, estás enfrente compitiendo o formando equipo. A través del deporte se aprenden valores que son de gran ayuda a la formación de estos jóvenes que viven situaciones complicadas en casa. Estos valores van a abrirles puertas en el futuro», añadía el deportista español.

Ya en la ronda de preguntas, Rafa pareció verse puesto en un aprieto al ser cuestionado por su labor y lo que significa la filantropía y la Fundación. «Dar sin esperar nada a cambio. Hacer las cosas porque crees que es lo correcto y lo que debes hacer», contestó, ganándose el aplauso de los presentes.

El primer proyecto de la Fundación Rafa Nadal se llevó a cabo en la India, donde continúa, y su patrono fundador explicó el motivo. «Se nos presentó la oportunidad de crear un proyecto allí con una Fundación Vicente Ferrer que ha hecho un trabajo impresionante y entonces ya me pareció bien, hay algo de la India siempre me impresionó por situaciones complicadas que veías en la calle, niños sin nada pero no había caras de amargura. Era algo inspirador, ver a gente que lo pasa tan mal pero tiene la capacidad de ser más feliz que muchos de nosotros».

Sin embargo, Rafa demostró su vinculación con España y en concreto con las personas más necesitadas de su país de nacimiento. «Después fui yo el que decidí volver a España, con la crisis económica era hora de ayudar en casa», destacó.

«La satisfacción es el trabajo diario de la gente que se esfuerza para que todos los proyectos salgan adelante y el objetivo es que todos los niños y niñas mejoren. No soy una persona muy conservadora en general pero en el trato con niños sí que hay que serlo. Siempre queremos avanzar y no retroceder, pero no hemos avanzado como locos porque no queremos equivocarnos más de la cuenta», admitió Nadal antes de poner el broche con su comentario más aplaudido.

«Los deportistas, famosos, gente que la vida nos ha tratado bien, tenemos una responsabilidad, somos unos súper afortunados y debemos dar ejemplo y en ese sentido dar ejemplo es devolverle a la sociedad las cosas que nos han dado. Sabemos que no tenemos el poder de cambiar el mundo, va mucho más allá de nuestras posibilidades pero sí tenemos el poder de inspirar a otras personas a ayudar», zanjó Nadal en un día de celebración en el que el mejor deportista español de la historia volvió a dar ejemplo de valores.