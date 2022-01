Cinco claves para la puesta a punto tras las navidades

Durante las navidades los excesos están presentes. Las comidas de empresa, las salidas se incrementan y, al final aparecen esos kilos de más, pero no solo eso, sino que nuestro organismo se ve dañado al salir de la rutina. Es por eso que, también durante el periodo de festejos se mantengan una serie de directrices por muy complicado que sea. De esta manera, la vuelta a la normalidad no será tan dura. Desde Look te vamos a dar cinco claves para que este 2022 cumplas todos tus propósitos y te sientas mejor que nunca.

Practica deporte

Marcarse una rutina de deporte es esencial. Hay muchas personas que lo asocian al gimnasio, pero no es solo eso. Pese al exceso de trabajo y quehaceres diario siempre se puede sacar un rato para poder pasear y liberar las tensiones acumuladas a lo largo del día.

Los expertos aseguran que caminar ayuda a mantener el sistema inmunológico activo y, además ayudará también a un buen descanso. Con el paso del tiempo este hábito no costará trabajo por lo que se pueden ir añadiendo actividades para complementar. Lo ideal es hacer siempre lo que más nos gusta, por ejemplo, nadar, patinar, jugar al fútbol, entre otras cosas. De esta manera, no será un sacrificio, sino un momento de ocio de lo más saludable.

Alimentación equilibrada

Por supuesto, una alimentación equilibrada es el punto que no debemos saltarnos. Está bien hacer un cheat meal a la semana, pero no excedernos. Marcar unos horarios ayudarán a nuestro organismo a que poco a poco se vaya acostumbrando. La comida baja en calorías será la base de nuestras comidas. No hay que olivdar, que hay que comer de todo, pero siempre teniendo en cuenta las grasas saturadas, pues pueden dañar nuestro organismo. Es por eso, que los fritos hay que evitarlos y comerlos en su justa medida.

Ingerir agua

La ingesta de agua a veces de puede complicar. En el caso de que no estemos acostumbrados hay un truco infalible para berberla. Con tan solo ponernos una serie de alarmas iremos cogiendo un hábito que después nos saldrá solo. Es necesario recordar que ingerir agua alivia la fatiga, evita el dolor de cabeza, ayuda a manetener la piel hidratada, mejora el sistema inmunológico, entre otras cosas.

Rutina de sueño

Dormir bien y con una rutina de sueño es esencial a la hora de crear nuevos y saludables hábitos. Ayuda a la memoria, a estar sano, protege el corazón y nos aporta energía.

Objetivos

Para evitar dejar de lado una rutina saludable, lo ideal es planificar a corto y largo plazo una serie de objetivos. Una vez los logremos todo irá rodado. Con un planning semanal y mensual nos organizaremos y tendremos a mano lo que tenemos que hacer cada día tanto con la rutina de deporte como con la dieta que vayamos a seguir.