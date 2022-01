Fabiola Martínez sonríe de nuevo al haber superado el covid

No han sido días fáciles para Fabiola Martínez. La ex de Bertín Osborne daba comienzo al 2022 con un positivo en covid, lo que como a tantas personas le obligó a permanecer durante los últimos días en soledad y en cuarentena evitando contagiar a sus seres queridos e intentando recuperarse de los síntomas propios de esta afección que ha vuelto a azotar al planeta.

Pero una semana después de haber mostrado el resultado de su test de antígenos, Fabiola ha posado muy sonriente en un selfie que demuestra que estaba esperando la llegada de este sábado como agua de mayo. Y es que justo hoy se cumple el fin de su cuarentena, el cual ha coincidido también con el de sus síntomas: “Bueno, por fin!!! Se acabaron los síntomas Covid!!! Ya me encuentro bien. Gracias a todos los que me habéis escrito, un abrazo muy fuerte”, escribía a través de su Instagram en una publicación que en cuestión de horas ha alcanzado los más de 13.000 me gusta y un sinfín de comentarios. Entre ellos el de Cristina Cifuentes, que quiso mandar “un beso enorme” a la venezolana tras haberse recuperado plenamente del coronavirus.

Fue justamente el pasado sábado cuando la exmodelo se encargaba de comunicar a sus más de 300 mil seguidores que había dado positivo en un test de covid, mostrando imágenes de la prueba tan solo unas horas después de haber dado la bienvenida al 2022: “Nos vemos en dos semanas”, escribió con un gif sobre una storie con la que preocupó a sus seres queridos. No obstante, no quiso desvelar más detalles sobre cómo se encontraba al haberse contagiado ni si alguno de sus allegados también lo había cogido. Ha sido en este momento cuando Fabiola ha roto su silencio para poner fin a su confinamiento y dar el pistoletazo de salida a un Año Nuevo que esperamos que venga cargado de éxitos para ella tanto a nivel personal como profesional.

Por una situación muy similar también pasó Bertín Osborne. El presentador dio positivo en covid, motivo por el que atravesó una Navidad marcada por la soledad y el aislamiento. Pero no todo iba a ser negativo, ya que la afección no le afectó más de lo normal y apenas experimentó síntomas más allá de la tos. Aún así, el cantante se vio obligado a pasar una Nochebuena y posterior Navidad sin la compañía de sus seres queridos, unos momentos en los que aprovechó para centrarse en sí mismo y en algunas labores como la limpieza. Por otro lado, en septiembre del 2020 su hijo Kike daba positivo pese a haber acatado concienzudamente todas las medidas y precauciones señaladas por las autoridades: “Después de tanto protegernos, cuidarnos, aislarnos y hacer todo lo que nos indicaban hacer, lo hemos pillado. Con este virus hemos de aprender a convivir como nos ha pasado con muchas otras enfermedades a lo largo de la historia y esta va a ser una más de la que habremos aprendido”, reflexionó Fabiola.