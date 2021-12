Toñi Moreno despide el 2021 con una reflexión sobre Verónica Forqué

El 2021 llega a su fin, y es inevitable echar la vista atrás para hacer un balance de cómo han sido estos últimos doce meses y qué aprendizaje sacamos de ellos. Decenas de celebs han aprovechado las últimas horas de este año para reflejar a través de sus redes sociales lo vivido en él. Este también ha sido el caso de Toñi Moreno. Y es que pese a haber vivido un año cargado de éxitos tanto a nivel profesional como personal, la presentadora ha querido recordar a una persona muy especial a tan solo unas horas de dar comienzo al 2022.

La del Prat de Llobregat ha sacado del baúl de los recuerdos una entrevista con Verónica Forqué en la que la actriz admitía no recordar dónde estaban sus cuatro premios Goya. Un momento cargado de sinceridad y emoción que no ha querido pasar por alto Toñi: “La importancia de las cosas. Ese día nos contó que no recordaba muy bien qué había hecho con cada uno de sus cuatro Goyas… ‘porque lo importante no es el objeto … es el detalle’. Os deseo para este 2022 un año lleno de pequeños momentos de felicidad, de detalles, de tiempo con los vuestros, de risas … de AMOR”, comenzó explicando la que fuera maestra de ceremonias de Mujeres y Hombres y Viceversa. Pero su discurso fue más allá y recalcó la importancia del cariño en estas fechas tan familiares: “El AMOR como única arma frente a los tóxicos, como placebo frente al dolor, como modo de vida. El AMOR como carta de presentación, para que cuando se refieran a ti digan ‘míralo, solo es AMOR’. No hables mal de nadie, rodéate de gente que te haga sonreír y que te llene de energía, ofrece lo que tienes, abre los brazos y el corazón, y vete cuando sientas que no te respetan. Ama, ama y ama otra vez. Y no te arrepientas de lo que hiciste con el dictado del corazón”, aconsejaba. Para poner el broche de oro a su discurso, Moreno admitió estar esperando con ansia la llegada de un nuevo año cargado de historias tanto para ella como para sus fans: “Os deseo lo mejor para este año que comienza. Vamos 2022!!!! Te estamos esperando!!!!”, finalizaba.

En cuestión de horas, la publicación ha alcanzado las más de 90.000 reproducciones y cuenta con el apoyo de sus casi 800.000 seguidores en Instagram, ya que algunos de ellos no han tardado en dejar bonitos comentarios sobre este discurso a Toñi a la vez que le deseaban que el 2022 le deparara lo mejor. Algo que tenemos casi seguro que se cumplirá, ya que la periodista no ha dejado de cosechar éxitos a lo largo de su carrera gracias a su naturalidad a la hora de dirigir cualquier tipo de formato.

En los últimos días, Toñi Moreno no ha sido la única que ha recordado la figura de Verónica Forqué, que falleció hace poco más de dos semanas. Su muerte no solo causó conmoción en el ámbito del cine, sino que puso en primera plana el tema de la salud mental y la importancia con la que se debe tratar tanto a esta enfermedad como a quienes la padecen.