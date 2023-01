Faltaba ella. Ana Obregón (67) ha sido la última en sumarse al enorme revuelo causado por el último tema musical de Shakira (45) en colaboración con el productor argentino Bizarrap (24), repleto de mensajes para su ex, Gerard Piqué (35), y la actual pareja del deportista, Clara Chía (23). «Tiene nombre de persona buena, clara-mente no es como suena. Clara-mente es igualita que tu…Cambiaste un Rolex por un Casio…Del amor al odio hay un paso, por acá no vuelvas hazme caso. Cero rencor bebé, yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo», reza la canción.

La socialité española se ha pronunciado a través de un stories en su cuenta de Instagram, donde ha defendido a la cantante de quienes la han señalado de «cruel» y «despechada», y de las críticas por no pensar en el daño que la letra del hit podría estar haciendo a sus dos hijos en común con el ex jugador del FC Barcelona, Milan (9) y Sasha (7). «No somos el tribunal constitucional para juzgar a nadie. Pero no soporto la falsa hipocresía y el machismo de juzgar a la madre diciendo que no pensó en sus hijos. ¿Y el padre, pensó en sus hijos al exhibirse públicamente besando a su novia cuando aún no estaban separados? ¿Y la novia? ¿No podría haber respetado a los hijos esperando un poquito?», ha señalado Obregón felicitando después a la artista por su «talento, por el temazo. Ya llorará y sin facturar. Enhorabuena Shakira».

Las palabras de Ana Obregón llegan tan solo unas horas después de que la artista colombiana agradeciera mediante un comunicado en la misma red social, el éxito que ha cosechado hasta ahora el tema. Y es que la sesión numero 53 de Bizarrap ha roto todas las fronteras, y se ha convertido en el mejor debut de la historia de una canción en español en Spotify, con 14,4 millones de reproducciones en tan solo 24 horas desde su publicación. «Lo que para mí era una catarsis y un desahogo jamás pensé que llegaría directo al número uno del mundo a mis 45 años y en español», comenzaba diciendo la de Barranquilla. «Quiero abrazar a las millones de mujeres que se sublevan ante los que nos hacen sentir insignificantes. Mujeres que defienden lo que sienten y piensan, y alzan la mano cuando no están de acuerdo, aunque otros levanten las cejas. Ellas son mi inspiración. Y este logro no es mío sino de todas. Hemos de levantarnos 70 veces 7. No como nos lo ordena la sociedad, sino de la manera que se nos ocurra, la que nos sirva para salir adelante por nuestros hijos, nuestros padres y por aquellos que nos necesitan y esperan en nosotras», continúa el texto.

Ana Obregón reaparece ante las cámaras

Lejos de polémicas y tras pasar las que probablemente hayan sido sus Navidades más complicadas, Ana Obregón reaparecía este jueves ante las cámaras, arropada por su familia, en un emotivo homenaje hacia su padre, Antonio García, celebrado en el Colegio de Aparejadores y Arquitectos de Madrid. «Fue un concierto maravilloso y un acto muy emotivo recibir una placa conmemorativa del presidente para mi padre: por ser un incansable trabajador, perseverante que, con 22 años, terminó la carrera siendo el número uno de su promoción. Un ejemplo para nuestra profesión. También recibí una donación para la fundación de mi hijo», explicó.

El padre de Ana Obregón falleció el pasado 17 de septiembre a los 96 años, tras un tiempo aquejado de una delicada salud. Una triste noticia que se sumó al duelo de la actriz por la muerte en 2020 de su hijo Álex Lequio a causa de un cáncer, y de su madre Ana María Obregón en mayo.