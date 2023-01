Pese a que a nivel sentimental ha sido un duro mazazo, la ruptura de Shakira y Piqué les ha venido muy bien económicamente hablando -sobre todo a la colombiana-. Además de los 70 mil euros que se embolsó los tres primeros días con la Session #53 junto a Bizarrap, su negocio ha dado un paso más. Ahora, la de Barranquilla no solo se está llenando el bolsillo con su música (como lleva haciendo desde 1990), sino también con ropa y perfumes.

Tal y como ha trascendido, la de Barranquilla ha aprovechado este momento en el que su nombre está sonando con mucha fuerza para lanzar un nuevo perfume, que sería el noveno en 14 años. Fue el año pasado cuando salió al mercado su última fragancia, Dance Midnight Muse y ahora, tan solo unos meses después, pondrá a la venta un nuevo ‘olor de la venganza’ que costará alrededor de 20 euros y se sumará a la líneas de Dance, Dream Rock y S by Shakira.

Según ha informado Vanitatis, el 7% de su fortuna vendría del negocio de los perfumes, con los que estaría ganando una cantidad de unos 18 millones de euros; fortuna que, cabe destacar, está estimada en 300 millones de euros, más del triple que la de Piqué.

Pero parece que no todo ha quedado ahí. La última vez que Shakira salió al balcón a saludar a sus fans, lució una sudadera que no pasó desapercibida. En ella se podía leer impresa una de las frases más aplaudidas de su última canción: «las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan». Un despecho convertido no solo en éxito, sino también en negocio. Aunque se desconoce quién es el creador de la prenda, las firmas textiles ya han comenzado a versionar la considerada ya como «la sudadera de la venganza».

Algunas de las tiendas que han versionado esta sudadera han sido Tejidos Lara, con un precio de 18€, Una camiseta que diga por 21€ o Tenvinilo por 19,75€. Además, pequeñas firmas online como Carita Bonita ha apostado por otra de las frases célebres de la canción, “ya está, ciao”, que pronuncia la artista al despedirse de Bizarrap.

Otros negocios

Pero estas no son las únicas fuentes de ingreso de la colombiana, pues Shakira invirtió en 2020 en la compañía de almendras SkinnyDipped por una suma no revelada para añadir a la compañía a expandir su negocio. Además, en 2021 invirtió en Parade Underwear, una marca de ropa interior enfocada en la Generación Z. Eso sin contar con las campañas de publicidad que realiza a través de su cuenta de Instagram, como la que sacó el pasado mes de noviembre junto a Burberry. En mitad de su año más doloroso, la de Barranquilla se convirtió en la nueva imagen de la firma para su campaña titulada The Night Before: «Se trata de una celebración de la emoción para anticipar los preparativos».

Nuevos proyectos

Pero la carrera profesional de Shak no tiene barreras y, a escasos días de que el ex futbolista sople las velas, ha comenzado a sonar con fuerza que la colombiana estaría preparando alguna sorpresa. Será el próximo 2 de febrero cuando el catalán cumpla 36 años y ha se ha empezado a rumorear que coincidirá con un nuevo lanzamiento de la de Barranquilla, aunque se desconoce si se tratará de un nuevo tema o un videoclip.