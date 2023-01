Shakira se ha convertido en la absoluta mujer terremoto de la crónica social. Como auténtica figura de empoderamiento, la cantante ha sabido combinar a la perfección el papel de madre, con el desamor y, sobre todo, con sus éxitos musicales. Después de hacer de su despecho arte con una Session junto a Bizarrap, la intérprete de Te felicito ha demostrado que no hay nada -ni nadie- que la pare.

De esta forma, Shakira ha dejado ver una cara de su vida hasta la fecha desconocida. Aunque es cierto que siempre ha estado entregada a sus fans y que ha tenido en todo momento palabras de agradecimiento hacia sus más fieles seguidores, nunca antes se la había visto tan cercana como ahora. Desde que lanzó su tema repleto de dardos hacia Piqué, la de Barranquilla ha recibido infinidad de felicitaciones, llegando incluso a encontrarse a las puertas de su casa un séquito de seguidores que no pueden apoyarla más en estos momentos tan felices de su vida. Y es que, si la vida te da limones, haz limonada. O así parece haberse tomado su ruptura la colombiana.

Tal ha sido la repercusión que ha tenido su música en la sociedad, que no ha visto mejor forma de agradecimiento que salir al balcón de su casa hasta en dos ocasiones para atender a sus fans. Con una sonrisa de oreja a oreja y con la amabilidad que le caracteriza, la intérprete de Waka Waka no ha dudado en dedicar unos minutos de su vida para hacer felices a la gente que le apoya. «Luego nos hacemos una foto», les ha llegado incluso a decir. De esta manera, la de Barranquilla ha cambiado así la bruja que decoraba su balcón por su presencia.

Cabe recordar que desde hace unos meses, la cantante había puesto una bruja negra en dirección a la cocina de sus suegros, con los que ha demostrado que toda buena relación que pudiesen tener en un pasado ha llegado ya a su fin. Pero después de la polémica, la cantante ha tomado otra actitud completamente distinta y ha decidido ser ella la protagonista de su casa. Algo que sus fans le han agradecido de corazón, mientras que los de Piqué no cesan sus críticas por la actitud de «chulo y prepotente» que ha tomado estas últimas semanas.

¿Reencuentro?

Unas imágenes que llegan justo el día del cumpleaños del pequeño Milan. El hijo mayor de la pareja ha cumplido 10 años y, como no podía ser de otra forma, el futbolista se ha desplazado hasta su antiguo hogar para disfrutar en familia de este día tan especial. Juntos, pero no revueltos. Tal y como ha trascendido, después de disfrutar de un fin de semana con el futbolista, Gerard le llevaba a casa de su madre para soplar las velas. Aunque se le ha visto entrando en coche en el domicilio, se desconoce si ha habido un reencuentro entre ellos dos, pues queda más que claro que ya no queda ni rastro de lo que un día les unió.