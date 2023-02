Justo cuando se cumple una semana de la celebración de la X edición de los Premios Feroz en la Sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, la actriz y cantante Jedet (30), que denunció haber sido víctima de una supuesta agresión sexual por parte del productor Javier Pérez Santana, de 55 años, durante la fiesta de invitados posterior a la ceremonia, ha reaparecido en sus redes sociales y pronunciado al respecto de lo sucedido.

Lo ha hecho a través de un stories en su perfil de Instagram donde ha agradecido el apoyo recibido por parte de sus más de 400 mil seguidores en los últimos días. Asimismo, y en contraposición, ha lamentado haber recibido insultos como «travelo de mierda» o «travesti envidiosa». «Gracias a todos por el apoyo, están siendo días difíciles para mí en los que hacer cosas de lo más normales se me está haciendo un mundo. Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada pero la rutina y estar rodeada de quienes te quiere y te cuidan, ayuda», ha comenzado diciendo.

«Ojala nunca nadie tenga que sufrir ningún tipo de acoso. Ojalá esto sirva para que muchas más personas se animen a hablar y a denunciar. Hasta que se celebre el juicio retomaré mis compromisos profesionales con normalidad y no hablaré del tema. Valiente es quien dice la verdad, aún sabiendo que puede perder su calma», ha añadido.

Santana, que acudió al evento en calidad de miembro de una de las películas nominadas en la categoría de Arrebato de Ficción: Mi vacío y yo, que también está nominada a los Premios Goya, que se celebraran el próximo 11 de febrero en Sevilla, fue detenido en la madrugada del pasado domingo 29 de enero, para ser puesto en libertad con cargos al día siguiente. El cineasta prestó su declaración en el Juzgado de Instrucción número 6 de Zaragoza. Según el documento al que tuvo acceso El Periódico de Aragón este jueves, el productor, se encaró con la denunciante, «en actitud chulesca y en reiteradas ocasiones», llegando incluso a insultarla en repetidas ocasiones: «Travelo de mierda, travesti envidiosa o transexual envidiosa. Ten cuidado conmigo, que soy gitano», fueron algunos de los calificativos que, supuestamente, Javier profirió a Jedet.

Al margen de la denunciada por la actriz que dio vida a Veneno en la serie de televisión, se está investigando una segunda agresión, cuya identidad de la supuesta víctima no ha visto, al menos de momento, la luz, también ocurrida esa misma noche. Según fuentes de la policía, el segundo sospechoso es miembro también junto a Javier Pérez Santana, del equipo de una de las películas nominadas en los galardones que otorga la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE). Fue la propia institución la encargada de emitir un comunicado expresando que «repudia y condena rotundamente las agresiones sexuales que se han denunciado en la fiesta posterior a la gala de los Premios Feroz 2023».

Tras lo sucedido, la Fundación Academia de Cine, en el marco de la 37 edición de los Premios Goya, ha creado un protocolo contra las agresiones sexuales.