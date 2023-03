Lucía Rivera (24) se ha convertido recientemente en la modelo española que más pronto ha escrito sus memorias. A sus veinticuatro años y bajo el título Nada es lo que parece, la hija de Cayetano Rivera (46) y la actriz Blanca Romero (46), publicó este miércoles el libro que recoge su relato autobiográfico y que narra, como nunca antes, el maltrato que sufrió por parte de dos de sus ex novios, así como los entresijos y/o orígenes de su mala relación con Eva González (42), con quien el torero mantuvo una relación sentimental de más de una década, hasta finales de 2022, y tuvo un hijo en común, Cayetano Jr., de cinco años de edad.

«Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, solo disimuló su desagrado hacia mí», afirma. «Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya ex mujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido», añade.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lucia (@luciariveraromero)

Ajena a sus palabras y evidentes indirectas hacía ella, Eva González ha reaparecido hace escasas horas a través de sus redes sociales. Lo ha hecho con una imagen con la que da la bienvenida a la primavera y desea un feliz día a su más de un millón de seguidores, muy sonriente. «Arrancando la primavera con una sonrisa y con un look fresquito para los primeros rayos de sol. Como siempre, no podían faltar mis Pikolinos para ir cómoda. ¡Feliz miércoles a todos!».

Desconocemos por el momento si la presentadora de La Voz ha recibido el libro de la que era hasta su hijastra hasta hace apenas unos meses. No obstante sí tiene en sus manos, y ya habría terminado de leer, el de Vicky Martín Berrocal (50), La felicidad ni tiene talla ni tiene edad, a quien ha dedicado unas cariñosas palabras en la misma red social. «Querida amiga, acabo de terminar tu libro y lo hago con una sonrisa (…) Gracias por abrirte en canal de esta manera. Ahora todo el mundo tiene la suerte de conocer un poco más a la persona con la que llevo años riendo, llorando y compartiendo tantos momentos bonitos. Mi amiga», escribe junto a una imagen de la obra dedicada por la diseñadora.

Los rumores de que entre Eva González y Lucía Rivera no existía un vinculo estrecho siempre han sonado con fuerza. No obstante, no ha sido hasta ahora cuando la influencer lo ha confirmado aunque, eso sí, con matices. Pues a pesar de sus reproches, Lucía reconoce en sus líneas que, tras el nacimiento de su hermano Cayetano, sí se produjo un acercamiento con la ex pareja de Iker Casillas (41). «Aparecí con una caja de regalos que compré en un bazar cuando fui a conocerle recién nacido. No era un gran regalo porque no tenía un duro, pero lo importante es el detalle», señala en esta autobiografía.