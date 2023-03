Así es María, la hermana desconocida de Eva González que es idéntica a ella

Creíamos que lo conocíamos todo sobre Eva González, pero nos equivocábamos. La presentadora tiene una hermana que se llama María y que es prácticamente igual que ella. Esta información ha salido a la luz porque mantienen una relación estupenda. Las redes de Eva están plagadas de fotos de su familiar, a pesar de que el público no haya reparado en su presencia hasta ahora. María es bastante discreta, pero sin querer se ha convertido en uno de los rostros más populares de Instagram.

Eva González sabe perfectamente cómo funciona el negocio de la televisión, así que es muy complicado pillarla en un renuncio. Está atenta a todos los detalles y siempre que desvela algo lo hace de forma consciente, así que cuando habla de su hermana sabe que está corriendo un cierto peligro. María no esconde ningún secreto, pero la comunicadora no quiere que nadie hable de su familia. Su intención es que siempre se hable de ella por motivos laborales, no por su vida privada.

María es cinco años más joven que su hermana

Ya es demasiado tarde. Muchos periodistas han empezado a investigar. María González es una mujer bastante atractiva y podría dedicarse a alguna profesión dedicada con el espectáculo, pero ha elegido una vida completamente diferente. Según ha salido publicado, ha tenido oportunidades para saltar a la fama, pero prefiere estar en el anonimato. Tiene cinco años menos que Eva y físicamente son muy parecidas. El entorno ha asegurado que también tienen el mismo sentido del humor.

Ambas se criaron en Mairena de Alcor, un pueblo sevillano al que siguen teniendo mucho cariño. Ni Eva González ni su hermana se han olvidado de sus orígenes. La modelo habla de su pueblo siempre que tiene ocasión y todavía sigue muy unida a Sevilla. Los expertos en crónica social aseguran que en Sevilla no se organiza ningún evento sin sus dos rostros más destacados: María del Monte y Eva González. Esta última se ha convertido ahora en noticia gracias al gran parecido que guarda con su hermana pequeña.

María está casada y es empresaria

En Mediaset han asegurado que la hermana de Eva González es empresaria. Regenta un centro de estética y tiene muy buena fama: los servicios que ofrece son estupendos. Es una profesional muy respetada y en Sevilla es casi tan conocida como Eva. María está casada, contrajo matrimonio en el mismo sitio que eligió su hermana para casarse con Cayetano Rivera. La boda fue en 2018 y el afortunado se llama Antonio.

La familia González disfruta de una relación fantástica y ha conseguido algo prácticamente imposible: estar al margen de los focos. La presentadora es un rostro mediático, potente y muy querido, pero ha trazado una línea roja que nadie se atreve a cruzar. Nunca ha hecho negocio con su vida privada, de ahí que los periodistas hayan decidido respetar sus límites. Esa es la única razón por la que nadie se había atrevido a hablar de María González.

La muerte que les unió todavía más

María y Eva tienen un vínculo muy especial que mejoró todavía más con un suceso que les marcó para siempre: la muerte de su padre. Varios medios aseguran que a raíz de esto forjaron una relación mucho más profunda. Se apoya la una en la otra. «No hay nada como el amor de una hermana y compartir los sueños con ella es de los mejores regalos que te puede brindar la vida», escribió la comunicadora de Antena 3 en una de sus publicaciones.