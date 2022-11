Eva González cumple 42 años en un proceso vital de cambio. Desde principios de verano vive alejada físicamente de su marido, Cayetano Rivera, al estallar entre ellos una grave crisis matrimonial por diferentes motivos. Lo que empezó como un cese temporal de la convivencia tiene todos los visos de desembocar en un divorcio. Lo que sí se sabe es que ambos mantienen un trato cordial para no perjudicar ni un ápice a su hijo en común.

Hace siete años – 6 de noviembre de 2015-que Eva y Cayetano juntaron sus caminos en el altar con la esperanza de que fuera para siempre. Lamentablemente, las cosas no siempre salen como uno quiere y su cuento de hadas se truncó, sobre todo a raíz de la aparición en escena de Karelys Rodríguez, la mujer con quien el diestro podría haber sido desleal a su mujer. La presentadora nunca pudo confirmar dicha infidelidad pero la gran polémica suscitada podría haber hecho mella, hiriendo de muerte el matrimonio. Ambos pasan por un momento de reflexión pero también de tristeza por el cariz que ha adoptado su relación, tal y como demuestran las primeras imágenes de la andaluza tras su ruptura. Solo el tiempo dirá si son capaces de salir adelante o deciden emprender caminos por separado.

Cayetano, el último de una larga lista

La relación con Cayetano Rivera ha sido la más importante puesto que le ha dado como fruto un niño, el pequeño Cayetano, que es la alegría y motivo de felicidad diarios de la andaluza. Pero antes ha habido otros hombres que han pasado por su vida con diferente importancia. El primero de todos fue Antonio Roldán, un chico afincado en Sevilla, que estudiaba para Policía Nacional y que se enamoró perdidamente de ella. Hasta el punto de hacerle una sorprendente petición: «Mi novio me ha pedido que no cambie nunca», dijo Eva al ganar el certamen de Miss España. Acabaron rompiendo por no aguantar la presión mediática que suponía que ella fuera elegida mujer más bella del panorama patrio.

Su triunfo en la pasarela le hizo codearse con un estrato social más VIP. De ahí nació su noviazgo con Arturo Valls. Comenzaron a salir en 2004 pero rompieron a comienzos del 2005. No fue un amor duradero pero sí que hubo tiempo de verlos disfrutando de planes juntos. Tras su ruptura, han sabido mantener una buena sintonía y la compostura cuando les ha tocado compartir plató de televisión.

El mismo año que se acabó su amor con Valls irrumpió en su vida Iker Casillas. Juntos formaron una de las parejas más perseguidas por la crónica social. Él era la estrella del Real Madrid y mejor portero del mundo. Se les vio por alfombras rojas de eventos y en la calle demostrando su amor. Sin embargo, llegaron los problemas y las diferencias entre ellos que acabaron en darse un tiempo que acabó en ruptura.

Por último llegó Cayetano Rivera. Fue en 2008 y con un evento organizado por una revista de moda como telón de fondo. Dicen que fue amor a primera vista. Vivieron con intensidad los primeros años de su romance. En 2013, rompieron pero no fue definitivo puesto que la distancia les hizo más fuertes. Tanto fue así que se convirtieron en marido y mujer.