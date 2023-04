Francisco Rivera (49) ha sido la última víctima de la ya tradicional broma de cámara oculta del programa Gente maravillosa de Canal sur, que presenta por Toñi Moreno (49). En esta ocasión, la controvertida escena organizada por el equipo del espacio, en la que todos los personajes están interpretados por actores y actrices, incluso el acompañante de Rivera, fue la siguiente: dos señoras increpan a una pareja de homosexuales en un restaurante al considerar que la suya no era una actitud normal (se besan); y piden que los expulsen del establecimiento.

Nada más percatarse de la actitud de las señoras, Francisco preguntó exaltado: «Qué antigüedad… ¿Qué más les dará?». Sin embargo, la situación fue más allá. Pues cuando el responsable del restaurante cedió a las peticiones de las actrices, y pidió a los jóvenes que se marchasen del local, el torero se levantó de su asiento y se dirigió directamente primero al hostelero, y después a las mujeres: «No me quiero inmiscuir, pero es que no doy crédito y no creo que los chavales hayan hecho nada irrespetuoso. Esa señora es una maleducada. Usted le ha faltado al respeto a estos dos chicos con el vocabulario despectivo que ha utilizado», expresó.

«Pensaba que tú eras un hombre que se vestía por los pies», le espetó una de las señoras a Francisco. «Mi madre sí que me educó, no como a usted. El único espectáculo lo está dando usted», contestó él, tajante.

Pero el actor que interpretaba al responsable del local siguió insistiendo en que la pareja de homosexuales abandonara el lugar argumentando que era «un bar para gente normal». Unas palabras que acabaron de exaltar al ex marido de Eugenia Martínez de Irujo, que terminó por llamar «anormal» al hostelero, y «homófobas» a las actrices antes de pagar su consumición y abandonar el local junto a las supuestas víctimas.

El torero se quedó completamente sorprendido cuando el equipo de Gente maravillosa le comunicó que era una cámara oculta.

Tana Rivera sorprende a su padre

Al margen de la cámara culta, Francisco Rivera entrevistado por Toñi ya en plató, donde recibió la sorpresa, en directo, de su hija, Tana Rivera, fruto de su primer matrimonio con la XIII duquesa de Montoro. «No le gustan los programas, no quiere salir, pero nos ha concedido una entrevista», anunciaba Toñi Moreno.

Durante su intervención, la joven se deshizo en elogios hacia su padre, y confesó que para ella, Francisco es su «ídolo» y todo «un referente. «Siempre que he estado con él me he sentido muy segura y muy protegida. Solo espero que el día de mañana si yo tengo hijos que el padre sea la mitad de como es mi padre con nosotros porque la verdad que es un padrazo. Quiero que sepas que para mí eres mi referente, la persona en la que yo me fijo cuando me pasa algo o cuando tengo que tomar una decisión importante. Te quiero muchísimo», dijo. Unas palabras para las que el hijo de Paquirri se mostró muy emocionado.