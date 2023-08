Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo, cazados en un momento íntimo

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo están disfrutando de unos días de vacaciones en Cádiz. Con motivo de su paso habitual por el Concert Music Festival, en el Poblado de Sancti Petri, en Chiclana de la Frontera, y tras ser testigos del último concierto de Alejandro Sanz en España con motivo de la segunda parte de su gira, Sanz en Vivo; la aristócrata española y XIII duquesa de Montoro y su esposo han disfrutado de los encantos de la ciudad andaluza, sus calles y, sobre todo, de sus atardeceres.

Prueba de ello es la última publicación de Eugenia en su perfil de Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores. «Noche…Puesta de sol…Y mi mejor cómplice. Te quiero», ha escrito la hija de la duquesa de Alba junto a un carrusel de imágenes de los dos bailando desde una terraza y dando rienda suelta al amor, y también pasión, por qué no decirlo, que sienten el uno por el otro.

Esto último tiene que ver, precisamente, por la instantánea en la que el empresario catalán, presidente de Universal Spain aparece, muy sonriente, agarrando a Eugenia, que luce ataviada con una blusa blanca fluida, de estilo cropped, y una falda midi estampada de color verde, por el trasero.

El gesto ha despertado casi de inmediato, pese a ser sumamente natural, un sin fin de reacciones entre los seguidores de la socialité que, además, han relacionado los pasos de baile de la pareja con los de la coreografía que protagonizó la difunta Duquesa de Alba, Cayetana Fitz-James Stuart, con el empresario Alfonso Díez Carabantes el día de su matrimonio, en el año 2011. «¡¡Que bueno es cuando te ríes con la pareja y pasas estos momentos tan divertidos con ella!! Es el mejor síntoma de buena salud emocional. Yo también tengo esa suerte, aunque me ha costado encontrarla como a ti. Disfruta a tope», ha escrito una usuaria. «Ojala te dure esa felicidad toda la vida», señala otras.

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo en un evento en Madrid / Gtres

Reacciones, sea como fuere, a las que cabe sumar, además, las de numerosos rostros conocidos de la crónica social de nuestro país. «Se llama amor y confianza», ha escrito Anne Igartiburu. «Me encantáis», ha dicho por su parte Paula Echevarría, junto a un emoticono en forma de corazón.

La historia de amor de Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo

Eugenia Martínez de Irujo y Narcís Rebollo se conocieron durante un evento de la Fundación Pequeño Deseo, por unos amigos en común, aunque no fue hasta abril de 2017 cuando, con motivo de la Feria de Abril de Sevilla, posaron juntos por primera vez ante las cámaras y oficializaron su relación. Poco después, la pareja aprovechó un viaje a Las Vegas para darse el Sí, quiero como manda la tradición en la ciudad en el desierto de Mojave de Nevada: disfrazados de Elvis Preysler y Marilyn Monroe: «Es serio, no creas. Íbamos con el cachondeo y el cura nos preguntó si habíamos bebido. Nos casaron a las 11 de la noche. Es una boda de verdad, aunque no hemos ido al Ayuntamiento, hay que hacer un montón de papeleo», contó Narcís en una entrevista.

Antes de su matrimonio con Eugenia Martínez de Irujo, Narcís Rebollo estaba divorciado. El empresario tiene dos hijos, Pau y María, que viven en Barcelona con su madre.