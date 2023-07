Fue en 2009 cuando se conoció que Alejandro Sanz (54) y Raquel Perera (48) habían puesto punto final a su relación tras siete años de matrimonio y dos hijos en común, por «un desgaste en la convivencia y una diferencia de pareceres», según trascendió a la prensa. Sin embargo, desde entonces, han sido varios los detalles que demuestran que la ex pareja mantendría todavía hoy una muy buena sintonía.

Sin ir más lejos, en las últimas horas, varios usuarios se han hecho eco de esto en las redes sociales después de que el cantante mostrara en sus historias de Instagram, donde reúne a más de siete millones de seguidores, una imagen del libro que Raquel publicó el pasado mes de junio, Para que no te olvides: Cómo afrontar la vida con valores y autoestima. «Felicidades por un libro tan bello como necesario», ha escrito el cantante junto a la instantánea.

Stories de Instagram de Alejandro Sanz / Instagram

Todo apunta a que habría sido la propia psicóloga y empresaria española quien le habría regalado al cantante el libro, curiosamente, en uno de sus peores momentos personales. Pues cabe recordar que Alejandro Sanz confesó hace varias semanas que se sentía «triste» y «cansado». «No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase (…) llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido útil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual», fueron sus palabras.

Asimismo, el pasado día 27, quiso actualizar su estado de salud. «Hola, aquí sigo en mi proceso, con mis altibajos pero mejorando poco a poco. Es difícil porque el ruido no te deja ni sufrir tranquilo», dijo entonces.

Alejandro Sanz en un photocall / Gtres

Sea como fuere, lo cierto es que la preocupación por la salud mental del cantante ha ido creciendo poco a poco. Más aún después de conocerse su ruptura con Rachel Valdés (33) tras más de seis años de relación; así como sus supuestos problemas económicos tras ser condenado por el juzgado de primera instancia número 47 de Madrid, a pagar 3.275.000 dólares, unos 2,9 millones de euros, por no hacerse cargo de los préstamos bancarios que pidió a Total Bank en Florida para adquirir dos propiedades en Estados Unidos.

La historia de (des)amor de Raquel Perera y Alejandro Sanz

Raquel Perera y Alejandro Sanz se conocieron en el año 2005, cuando ella entró a formar parte de su equipo, como una de las personas que trabajaban para gestionar la carrera del músico. En este caso, los representantes de Sanz la ficharon como su asistente personal. No obstante, no fue hasta un tiempo después cuando los dos hicieron pública su relación.

En el 2012, la pareja se dio el Sí quiero en una ceremonia celebrada en la finca que el artista tiene en Jarandilla de la Vega (Cáceres) a la que asistieron numerosos amigos y rostros conocidos.