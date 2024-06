El momentazo que Isabel Pantoja ha vivido con Soraya Arnelas en Mérida delante de su sobrina Anabel

Ha vuelto a pasar. Isabel Pantoja continúa con su Gira 50 Aniversario y este fin de semana ha hecho una parada en Mérida para actuar en el Teatro Romano. La ciudad le ha recibido con los brazos abiertos y sus fans se han quedado impresionados con el momentazo que la tonadillera ha protagonizado junto a Sofía Arnelas. Para entender lo que ha pasado hay que remontarse al espectáculo que Isabel dio en el estadio Wizink Center de Madrid el pasado 13 de abril.

La viuda de Paquirri contó con la colaboración de Naiara, la última ganadora de Operación Triunfo. Para acercarse a las nuevas generaciones, la artista se propuso grabar un vídeo para la red social TikTok. Durante esta tarea contó con la ayuda de su sobrina Anabel Pantoja, quien se ha convertido en uno de sus grandes apoyos. La influencer tuvo que ausentarse del concierto que su tía dio en Zaragoza porque tenía otros compromisos profesionales, pero siempre que puede está a su lado.

Anabel diseñó una coreografía para que Pantoja pueda bailar su famosa canción Garlochí. Es el mismo tema que le he propuesto interpretar a Soraya encima del escenario del Teatro Romano de Mérida. La tonadillera, antes de empezar, le ha pedido a su sobrina que les haga compañía. Esta última ha mostrado su timidez, pero finalmente ha aceptado la propuesta y las tres han vivido una escena que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

Soraya Arnelas se rinde ante Isabel

El último concierto de Isabel Pantoja ha consolidado su buena reputación artística. Algunos medios locales le han bautizado como «la emperatriz de Mérida» porque ha logrado que la ciudad entera vibre con su voz. Soraya ha tenido la suerte de formar parte de este acontecimiento y ha demostrado tener una unión muy especial con la tonadillera.

Isabel Pantoja, durante su concierto en Mérida. (Foto: Gtres)

«Para mí es un honor cantar con ella, es tan linda, tiene un corazón impresionante y es una bellísima persona y una gran artista, además extremeña… qué más queréis», dijo Isabel antes de presentar a su compañera. Estuvieron un tiempo juntas encima del escenario y antes de marcharse Soraya le hizo entrega de un regalo especial: unos pendientes cargados de significado.

«Son pendientes de extremeña, de nuestro traje regional», le ha explicado Arnelas. Isabel, visiblemente emocionada contestó: «¡Qué bonitos! Me los voy a poner, te lo aseguro. Me los pondré».

Isabel Pantoja se da un baño de masas

Isabel no solo se ha desplazado a Extremadura por su gira, también tenía que asistir a un evento en la Via Musicorum, el particular «paseo de la fama de Mérida». La artista dio un pequeño discurso y aseguró que para ella era un privilegio actuar en la ciudad, sobre todo en un entorno tan destacado como el Teatro Romano.

Isabel Pantoja, con su hermano Agustín Pantoja. (Foto: Gtres)

Acompañada de su inseparable hermano Agustín Pantoja, la tonadillera se ha reencontrado con su querido público y ha vuelto a comprobar que es una de las artistas más queridas de nuestro país, a pesar de las polémicas que ha protagonizado en la crónica social.

Su vida personal continúa hermética. Por todos es conocido que no tiene relación con sus hijos, especialmente con Kiko Rivera. Sin embargo, la artista no está dispuesta a dar explicaciones al respecto. Tampoco ha querido opinar sobre el último movimiento de su ex novio, Julián Muñoz. El que fuera alcalde de Marbella se ha casado con Mayte Zaldívar en secreto, un asunto que ya no compete a la cantante.