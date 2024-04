Isabel Pantoja: radiografía 360 del concierto en el Wizink, de las lágrimas de Naiara a la alfombra roja

Isabel Pantoja ha celebrado uno de sus conciertos más esperados. La tonadillera quiere conmemorar su 50 aniversario en el mundo de la música de una forma especial y ha cerrado varios espectáculos. Madrid le ha recibido con los brazos abiertos y más de 10.000 personas han bailado al ritmo de Embrujá por tu querer, tema con el que arrancó el número. A continuación presentamos una radiografía de todo lo que sucedió: qué famosos fueron a la alfombra roja, qué papel jugó Anabel Pantoja y cuáles fueron los momentos más emotivos.

Isabel Pantoja ha triunfado en el estadio Wzink Center de Madrid , donde miles de fans estaban deseando volver a verla en acción. Ha estado cantando más de dos horas y media sin interrupción, aunque entre canción y canción ha habido escenas de todo tipo.

Naiara e Isabel Pantoja: lágrimas y un vídeo de TikTok

Ha llamado mucho la atención las lágrimas de Naiara, la última ganadora de Operación Triunfo. Ha colaborado con la tonadillera en este espectáculo y asegura que todavía está asimilando todo lo que ha pasado. La define como «una reina» y está muy orgullosa de haber trabajado con ella justo después de triunfal paso por la famosa Academia.

«Aún no me lo he creído», declaró justo antes de subirse al escenario. En ese instante nadie podía imaginar que iba a compartir escena con Anabel Pantoja, la mediática sobrina de Isabel. La influencer se animó a salir al escenario para grabar un vídeo para la red social TikTok junto a las artistas. Las tres estrellas reprodujeron una divertida coreografía para la canción Garlochi, una de las obras más emblemáticas de Pantoja.

💥 @laenedenaiara e Isabel Pantoja cantan juntas en el WiZink Center: “Garlochi” pic.twitter.com/2qlmYRsgmn — WiZink Center (@WiZinkCenter) April 13, 2024

«Es preciosa ella y es preciosa cantando. Fue tan bonito lo que dijo de mi sin conocerme», ha comentado Naiara justo después de este momento. Sin embargo, la joven cantante no fue la única estrella que estuvo presente durante este espectáculo. El equipo de Isabel organizó una alfombra roja con rostros conocidos.

Terelu Campos, una de las protagonistas de la alfombra roja

Isabel Pantoja recibió a sus invitados con unas palabras muy cariñosas. Llevaba sin actuar en Madrid desde 2020, poco antes de la pandemia ocasionada por el coronavirus. Es una ciudad emblemática para ella, así que estaba algo nerviosa antes de salir al escenario, aunque la ilusión que tenía le ayudó a mostrar su mejor versión.

«Estoy súper feliz de volver a este Madrid qué tanto quiero y tanto me ha dado», decía sin poder evitar emocionarse. Poco antes había tenido lugar la alfombra roja, un desfile de celebridades que estaba a la altura. Por allí desfilaron famosos tan conocidos como el actor Santiago Segura, la periodista Marta Flich, el humorista Carlos Areces o diseñadora María Escote.

Terelu Campos, antes del concierto de Isabel Pantoja. / Gtres

Llamó especialmente la atención la presencia de Terelu Campos. Vestida con un jersey morado, la hija de María Teresa Campos posó para la prensa con su mejor sonrisa. Ha dado este paso justo después de la entrevista que dio en Telecinco junto a Carmen Borrego.

Terelu no ha sido la única estrella que ha disfrutado de la destreza de Isabel Pantoja encima del escenario. Beatriz de Orleans, con un elegante traje blanco, también recibió una invitación.

Beatriz Pasquier de Franclieu, en el concierto de Isabel Pantoja. / Gtres

La conexión entre Isabel Pantoja y su sobrina Anabel

Isabel Pantoja disfruta de una conexión especial con Anabel Pantoja. La influencer siempre recalca que su tía le dio trabajo cuando se quedó sin empleo y desde entonces no se separa de su lado. Está con ella en todos los conciertos y Madrid no iba a ser menos.

La viuda de Paquirri, consciente de los esfuerzos que su sobrina hace por ella, le invitó a salir al escenario delante de las 10.000 personas que estaban en el estadio y se fundieron en un emotivo abrazo.