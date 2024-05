Antonio Tejado ha sido puesto en libertad sin fianza, este lunes, después de varios meses en prisión por su presunta implicación en una organización dedicada a robar casas con violencia e intimidación en la comarca de Aljarafe, en Sevilla. La misma, cabe destacar, que se especuló que estaba detrás del hurto en casa de su tía, María del Monte, cometido el pasado mes de agosto, en el que cinco encapuchados maniataron a la tonadillera y a su mujer, Inmaculada Casal, y las intimidaron para conseguir que les dieran el número de la caja fuerte.

Así, todas las miradas se han posado ahora en María del Monte, quien no ha tardado en reaccionar a la noticia. La natural de Sevilla ha conocido la primicia desde El Rocío. La cantante se encuentra instalada en su casa en el lugar desde el pasado jueves, cuando llegó con su esposa, algunos familiares y un grupo de íntimos amigos. Según ha desvelado el programa Y ahora Sonsoles, el matrimonio no está «ni alegre ni enfadado» con la puesta en libertad de Antonio Tejado. «Están de acuerdo igual que cuando se la denegó. El mal que le han hecho a ellas eso no lo va a recuperar nadie. Ese drama no se lo va a quitar nadie», ha explicado la periodista Beatriz Cortázar sobre lo angustioso de la sonada noche de verano en que tuvo lugar el robo.

María del Monte e Inmaculada Casal, en Sevilla. (Foto: Gtres)

«Ni se alegran ni se entristecen, lo que sí quieren lo mejor para todo el mundo. Respetamos la presunción de inocencia. Fue lo primero que dijo y hoy me lo ha vuelto a repetir», ha añadido la colaboradora del formato de Antena 3. La de este lunes ha sido la tercera petición de libertad del abogado de Antonio Tejado y, concedida por el Juez de Instrucción 16 de Sevilla, ha llamado especialmente la atención por el hecho de que, en esta ocasión, el abogado de María y de Inmaculada, Francisco Baena Bocanegra, no se ha opuesto a la misma. La libertad a Antonio Tejado se le ha concedido con la condición de que cumpla varias medidas que también impactan indirectamente sobre su tía. Una de estas medidas requiere, por ejemplo, que acuda al juzgado para firmar los días 7 y 21 de cada mes. Si no lo hace, Antonio Tejado corre el riesgo de regresar a prisión. Al ex concursante de Gran Hermano VIP se le ha retirado el pasaporte, impidiéndole salir del país hasta que se complete el proceso judicial.

Además, Antonio Tejado tiene prohibido cualquier tipo de acecamiento a María del Monte e Inmaculada Casal, incluso si se tratara de una reconciliación entre ellos. Esta medida garantiza que Tejado no intentará un acercamiento con su tía como el que probó a través de una videollamada que la tonadillera rechazó, hace varias semanas.

La madre de Antonio Tejado, feliz por la salida de prisión de su hijo

Antes de María del Monte e Inmeculada Casal, ha reaccionado a la puesta en libertad de Antonio Tejado su madre, María José. «Está loca de contenta. Cuando he hablado con ella estaba llorando emocionadísima porque llevaba mucho tiempo pasándolo mal, igual que el hermano de Antonio. Cuando ha hablado con él esta mañana, Antonio todavía no lo sabía porque la llama muy temprano, así que él se habrá enterado por la prensa», ha explicado la periodista Anabel Gil en Espejo público.