La reacción de la madre de Antonio Tejado tras la libertad de su hijo: "Está loca de contenta"

Después de casi tres meses en prisión, Antonio Tejado ha conseguido la libertad sin fianza por la que su abogado llevaba luchando varias semanas. Así, en las próximas horas, el que fuera colaborador de televisión abandonará las instalaciones de la cárcel en la que permanecía tras ser acusado como «autor intelectual» del robo que se produjo en casa de su tía, María del Monte, el pasado mes de agosto. Como no podía ser de otra manera, nada más conocerse la noticia, ya han trascendido las primeras reacciones del círculo más allegado del ex concursante de Gran Hermano VIP, entre las que ha destacado la de su madre, María José García, quien no ha podido evitar expresar su felicidad ante la inminente salida de su hijo.

«Está loca de contenta. Cuando he hablado con ella estaba llorando emocionadísima porque llevaba mucho tiempo pasándolo mal, igual que el hermano de Antonio», contaba la periodista Anabel Gil en Espejo Público. Añadía que se había enterado de la puesta de libertad de su hijo por la prensa, ya que solían hablar con el hasta ahora acusado a primera hora de la mañana.

La periodista Anabel Gil en el programa ‘Espejo Público’. (Foto: Atresmedia)

«La madre de Antonio piensa tomar medidas contra todo lo que ha pasado y quienes no han utilizado la metodología y el lenguaje adecuado», proseguía explicando la comunicadora. Al mismo tiempo, también ha asegurado que diferentes cadenas se han puesto en contacto con el sobrino de la intérprete de Cántame y su familia para poder contar su relato sobre lo sucedido ante las cámaras por «cantidades de dinero desorbitadas», las cuales han rechazado ya que entre sus planes no entraría pisar de nuevo ningún plató de televisión. Una decisión que deja entrever que, por ahora, Tejado se mantendrá alejado de todo lo mediático.

Maria José García y Chema Tejado en Sevilla. (Foto: Gtres)

Del mismo modo que no quieren participar en nada relacionado con la pequeña pantalla, tampoco tienen intención de tener un acercamiento con María del Monte, según Gil. De hecho, es algo que Antonio tiene estrictamente prohibido en su libertad condicional, ya que tendrá que cumplir con una orden de alejamiento que no le permitirá estar a menos de 500 metros de distancia de la artista.

Primeras palabras del abogado de Antonio Tejado tras su libertad

Fernando Velo ha acudido a la cárcel de Sevilla para acompañar a su cliente, Antonio Tejado, durante su salida de prisión. Como era de esperar, varios medios de comunicación han querido preguntarle por la noticia y, visiblemente satisfecho por su trabajo, ha asegurado que están todos muy contentos.

Fernando Velo en Sevilla. (Foto: Gtres)

Ha manifestado que ya le ha explicado a Tejado todas las medidas cautelares que tendrá que llevar a cabo durante su libertad provisional, al mismo tiempo que también ha desvelado que es lo que hará nada más salir de prisión: «Entiendo que en la medida posible retomará su vida normal y cotidiana», decía, añadiendo que es necesario que se le permita cierta privacidad para poder cumplir con su reinserción social.