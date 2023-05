La curiosa obsesión de Pablo Alborán en sus viajes

Pablo Alborán ha sido uno de los últimos invitados de Pablo Motos en el plató de El Hormiguero. El artista ha acudido al programa para presentar su nueva gira por España y contar algunos detalles de este periplo que, en las próximas semanas, le llevará por diferentes puntos de la geografía. Según ha contado Pablo Alborán, en esta ocasión, le gustaría mucho poder compaginar los conciertos con la vuelta a casa y dormir cada día en su hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Alborán (@pabloalboran)



Una revelación que, como era de esperar, ha sorprendido mucho al presentador valenciano. «En esta gira, si es posible, te gustaría volver a dormir todas las noches a casa. ¿Ha llegado ese momento en el que, si no duermes en casa, no descansas igual?», ha preguntado Pablo Motos a su tocayo. Una pregunta a la que el cantante ha respondido de manera contundente: «Hay veces que ya no descanso ni en casa», ha asegurado.

El artista le ha hecho una curiosa sugerencia al presentador: «Un día me tienes que ayudar, tiene que haber una sección aquí que nos ayude a dormir con técnicas que no sepa nadie», ha dicho. Unas palabras tras que que las hormigas, Trancas y Barrancas, han comentado: «¡Pero si Pablo duerme fatal!». El valenciano ha confirmado lo que han dicho las hormigas y ha reconocido que tiene problemas para dormir.

«Yo llego después del programa como si fuesen las 12 de la mañana. Llego con los ojos así y digo ‘¿ahora quién se duerme?’», ha contado Pablo Motos. Por su parte, Pablo Alborán ha reconocido que también tiene problemas para conciliar el sueño. «Yo lo paso mal, porque es verdad que mi cabeza no para. Todo es cuestión de caracteres, le doy muchas vueltas a las cosas. Luego tengo momentos en los que es bastante fácil desconectar», ha dicho el cantante que no duda en llevarse su almohada a todas partes, para que le sea más fácil conciliar el sueño. Un detalle que también comparte Pablo Motos, tal como ha confesado: «Te lo he preguntado porque yo también lo hago», ha dicho.

Una gira especial

El cantante ha revelado muchos de los detalles de su nueva gira, en la que lleva trabajando con su equipo varios meses: «Estamos preparando algo muy especial, llevo cinco o seis meses preparándolo a nivel visual, a nivel espectáculo, pero también sin perder la intimidad y la cercanía que he ganado en la gira de teatro que hicimos», ha comentado.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Pablo Motos (@pablomotos)

El músico ha reconocido que le gusta mucho la sensación de ambiente íntimo, el contacto con los fans y quiere que esto esté muy presente, aunque los locales sean más grandes: «Me hizo mucha ilusión poder improvisar en los conciertos, poder cantar cosas chiquititas. Quiero mantener esas cosas en lugares más grandes, los recintos son más grandes, y también poder tener la dualidad de, de pronto, montar un espectáculo, de agarrar la guitarra eléctrica, de poder hacer todo el repertorio, no solo de este último disco, sino de las canciones que me han ido acompañando en estos 13 años», ha dicho el artista, que ha reconocido que tanto él como los miembros de su equipo son muy exigentes e intentan dar siempre lo máximo.