La infanta Elena se vuelca con la fundación Kike Osborne en una semana clave para la Casa Real

Este martes, 11 de noviembre, la infanta Elena ha reaparecido públicamente tras la reciente polémica generada por las memorias de su padre, el Rey Juan Carlos I. Lo ha hecho en el photocall de la tercera edición de los Premios Dona2 de la Fundación Kike Osborne, una entidad presidida por Fabiola Martínez y dedicada a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familias. El acto, como no podía ser de otra manera, es de carácter benéfico, y reunió, un año más, a numerosas personalidades del ámbito social y cultural comprometidas con la inclusión, como Tamara Gorro, Miguel Ángel Muñoz o Alejandra, Eugenia y Claudia Osborne, entre otros muchos.

La hija mayor de don Juan Carlos y doña Sofía también se encontraba entre la lista de invitados y, fiel a su discreción y a su saber estar, posó sonriente ante los medios encargados de cubrir el evento, destacando una vez más su faceta más solidaria y su implicación con proyectos sociales.

La infanta Elena en los premios Dona2. (Foto: Gtres)

Al mismo tiempo, su presencia ha sido interpretada por muchos como un intento de mantener la normalidad en medio del huracán mediático que ha situado a la Casa Real española en el punto de mira. Y es que, ante todo, la infanta ha preferido centrarse en su labor institucional y humanitaria, dejando en un segundo plano las controversias que rodean a su familia. De hecho, no ha querido hacer declaraciones al respecto. Una actitud muy contraria a la que ha optado su hijo Froilán, quien no ha tenido problema en agradecer públicamente los elogios que le dedica su abuelo en su autobiografía. «El elogio de un abuelo y un familiar siempre son agradables», confesó ante los micrófonos de Gtres.

A pesar de mantener un silencio sepulcral durante su reaparición, la infanta Elena se ha posicionado en el centro de todas las miradas por su estilismo escogido para la ocasión. Lució un conjunto de terciopelo marrón, con solapa clásica y un corte estructurado que estilizaba su figura. Como complementos, escogió un bolso de piel de asa corta y unos zapatos de tacón medio a juego.

La infanta Elena en los premios Dona2. (Foto: Gtres)

Más allá de la polémica que ha surgido a raíz de la publicación de las memorias de Juan Carlos I, tituladas Reconciliación, la infanta Elena también ha reaparecido en una semana clave para la Casa Real española, ya que ha coincidido con el viaje de Estado que están realizando Sus Majestades en China. En el país asiático, tanto el Rey Felipe como la Reina Letizia están presidiendo diferentes actos institucionales, así como también están reforzando, junto a su equipo, los lazos diplomáticos y comerciales. No obstante, al mismo tiempo, la infanta Elena ha asumido un discreto protagonismo en el territorio nacional con esta última aparición pública.