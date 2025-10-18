Todas las imágenes del emotivo encuentro de la infanta Elena con su sobrino, Pablo Urdangarin

Guadalajara ha sido testigo del gran momento que han protagonizado ayer la infanta Elena y Pablo Urdangarin. Tía y sobrino se han fundido en un emotivo abrazo que simboliza orgullo y amor familiar tras el debut de Pablo Urdangarin con la selección española de balonmano. El joven, que ha sido llamado para defender la camiseta del equipo nacional, ha vivido uno de los momentos más trascendentales de su carrera como deportista y ha estado arropado por la mencionada y también por su hermano, Miguel Urdangarin, y la pareja de este, Olympia Beracassa.

Todos ellos observaron con mucho interés, desde el palco, cada movimiento del extremo y, durante el encuentro, se profesaron gestos de cariño que dejan patente la buena sintonía que mantienen. El compromiso y la entrega de la infanta Elena y de Miguel Urdangarin ha sido tal que, con visible efusividad, han celebrado cada una de las exitosas jugadas en las que ha participado Pablo.

Miguel Urdangarin, la infanta Elena y Olympia Beracassa en el palco. (Foto: Gtres)

Para esta ocasión, la hermana de Felipe VI ha elegido un look muy acorde con su estilo. Ha optado por una camisa de rayas azul y blanca de manga corta y un jersey marino junto a un pantalón vaquero que ha completado con su habitual sombrero, esta vez de tonalidad oscura, y una blazer cielo. Por su parte, Miguel ha optado por un atuendo clásico formado por unos chinos beige, una camisa rosa, un cinturón coñac y unos zapatos con antifaz en color burdeos. Olympia ha lucido unos jeans anchos, un set de punto blanco, unas bailarinas de terciopelo en color petróleo y un bolso camel.

Miguel Urdangarin, la infanta Elena y Olympia Beracassa en el palco. (Foto: Gtres)

La trayectoria de Pablo Urdangarin en el balonmano

Desde muy pequeño, el hijo de la infanta Cristina e Iñaki Urdangarin se ha interesado por esta disciplina, una pasión que heredó de su padre, que fue jugador de la sección de balonmano del Fútbol Club Barcelona. El ex duque de Palma generó una exitosa carrera deportiva comprendida entre los años 1986 y 2000. En ese tiempo, de la misma manera, ya introdujo su apellido en la selección española, con la que ganó dos medallas de bronce en los Juegos Olímpicos.

Iñaki Urdangarin y su hijo Pablo. (Foto: Gtres)

Por su lado, Pablo, a pesar de su juventud, se ha ido labrando poco a poco su propio nombre en esta disciplina, que ha compaginado a la perfección con sus estudios en Sports Management. Durante sus inicios como profesional en 2021, militó en las filas del Barça. A lo largo de las temporadas 2021/2022 y 2022/2023 se mantuvo en la formación, en la que acumuló 53 tantos durante 29 encuentros. Después, el extremo derecho fichó por el Fraikin BM. Granollers, donde continuó cosechando éxitos en la Liga Plenitude y en la Liga Nexus Energía ASOBAL, en la que se encuentra compitiendo esta temporada. En total ya ha conseguido números de vértigo y a su espalda ya sostiene un total de 277 goles en 95 partidos. Ahora que ha resultado seleccionado y ha debutado con la absoluta, suma un nuevo logro.