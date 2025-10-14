La selección española de balonmano va a contar de nuevo con el apellido Urdangarin en sus filas. Varias décadas después de que el ex marido de la infanta Cristina se convirtiera en una de las figuras más destacadas del equipo nacional, ahora va a ser su hijo el que se incorpore. Tal como se ha confirmado, Pablo Urdangarin ha sido convocado por el seleccionador nacional en la lista que se acaba de anunciar.

El sobrino del Rey Felipe VI es la principal novedad de la propuesta de Jordi Ribera. Una lista que responde a un deseo de renovación generacional en la selección nacional y en la que se encuentran otros nombres nuevos como Mario Nevado, Álvaro Martínez o Natan Suárez.

Pablo Urdangarin durante un partido. (Foto: Gtres)

Para Pablo Urdangarin, incorporarse a «los Hispanos» -como se llama coloquialmente a la selección nacional-, supone un importante paso. El nieto de los Reyes Juan Carlos y Sofía lleva ya muchos años dedicándose al deporte de manera profesional y ha pasado por varios equipos, tanto en España como durante la etapa en la que vivió en Ginebra con sus padres. Urdangarin se ha convertido en uno de los jugadores más relevantes de su generación y ahora inicia una nueva trayectoria que le va a dar visibilidad a nivel internacional.

Pablo Urdangarin con la infanta Cristina en un partido. (Foto: Gtres)

Según se ha confirmado, Pablo, que en estos momentos es jugador del Fraikin Granollers, así como MVP de la última Liga Asobal, va a debutar en dos partidos amistosos contra Suecia los días 30 de octubre y 1 de noviembre. Estos dos partidos se van a disputar en León y se espera la presencia de miembros de su familia para apoyarle en este nuevo paso. Tanto doña Cristina como Iñaki Urdangarin han seguido muy de cerca la carrera deportiva de Pablo y es habitual verlos por separado en las gradas en los diferentes encuentros en los que juega el joven.

Pablo Urdangarin durante un partido. (Foto: Gtres)

Un momento clave

Para Pablo Urdangarin, los próximos meses van a ser muy importantes. El joven está totalmente centrado en su carrera deportiva y decidido a dar lo mejor de sí. Ser parte de las nuevas incorporaciones a la selección nacional es un sueño cumplido para él. Un sueño en el que lleva pensando desde hace muchos años y con el que sigue la estela de su padre. Por cierto, Iñaki Urdangarin acaba de celebrar los 20 años de los Juegos Olímpicos de Sídney.

Iñaki Urdangarin con la camiseta de la selección nacional. (Foto: Gtres)

El sobrino del Rey Felipe VI está muy unido a su padre, que es todo un referente para él. Aunque cuenta con el apoyo pleno de la infanta Cristina, es natural que con Urdangarin comparta otro tipo de inquietudes y preocupaciones, derivadas de su pasión común con el deporte. Aunque Pablo ya se está labrando su propio camino en el ámbito del balonmano, el joven es muy consciente del peso de su apellido y de todo lo que eso implica. Sabe que le comparan con su padre, pero él prefiere centrarse en lo suyo. No obstante, ahora, más que nunca, esas comparaciones van a ser inevitables.