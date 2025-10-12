La infanta Elena celebra el Día de la Hispanidad en Las Ventas durante una jornada histórica

Mientras el Rey Felipe y su familia estaban en el centro de Madrid celebrando el Día de la Hispanidad, la infanta Elena, acompañada de Victoria Federica, se ha desplazado hasta la plaza de toros de Las Ventas, donde se ha celebrado un homenaje a Antonio Chenel, popularmente conocido como Antoñete. La hija de Juan Carlos I y doña Sofía, una vez más, se ha convertido en una de las grandes protagonistas de la jornada, de hecho, le han brindado un toro. Por otro lado, hay que destacar que ha sido un espectáculo muy exitoso donde han participado grandes figuras, como por ejemplo, Curro Vázquez, César Rincón y Enrique Ponce.

La infanta Elena ha disfrutado de una de sus mayores pasiones y por suerte ha podido compartir este día con su hija, quien también ha acaparado muchas miradas. Ambas han llegado a la plaza rodeadas de mucha expectación, han saludado rápidamente a sus conocidos y han entrado en Las Ventas. La duquesa de Lugo se ha sentado en la barrera, es decir, en la primera fila, y ha estado atenta al espectáculo.

Morante de la puebla con la infanta Elena. (Foto: Gtres)

Tal y como adelantaba el cartel, Morante de la Puebla ha tenido bastante peso y los aficionados se han volcado con él. El maestro ha cortado una oreja y ha demostrado poseer una destreza que no hace más que alimentar su leyenda. Debemos mencionar que uno de sus compañeros también ha estado acertado y ha repetido la misma hazaña. Estamos hablando de Enrique Ponce, cuya actuación ha dejado sin palabras a los espectadores.

Los toreros se han abrazado en la plaza mientras el público caía rendido ante ellos. Una vez más, Las Ventas ha sido testigo de un acontecimiento que, sin duda, dará mucho de qué hablar y servirá de fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Complicidad y guiños a España

Volviendo al tema que hemos adelantado al principio de estas líneas, debemos hacer una mención especial a la complicidad que han demostrado tener la infanta Elena y Victoria Federica. Esta última siempre se ha sentido orgullosa de haber seguido los pasos de su progenitora. Gracias a ella, dice, ha aprendido todo lo que sabe del mundo de la moda y ha heredado, entre otras cosas, el interés por la tauromaquia.

La infanta Elena con Victoria Federica. (Foto: Gtres)

Doña Elena de Borbón, duquesa de Lugo, no ha pasado por alto que hoy es el Día de la Hispanidad y, haciendo honor su compromiso con la institución, ha llevado una chaqueta roja, color que todos identificamos con España. Por si fuera poco, ha completado su look con un original bolso en cuyo costado aparecía nuestra bandera.

Victoria Federica se ha decantado por una opción más clásica. Ha llevado un pantalón oscuro, una chaqueta negra y unos zapatos del mismo tono. La nota de color la daba su bolso, una pieza Gucci que cuadraba perfectamente con el resto del estilismo.

Otros famosos en Las Ventas

José Ortega Cano en Las Ventas. (Foto: Gtres)

Como era de esperar, la infanta Elena y Victoria Federica no han sido las únicas celebridades que han asistido al homenaje a Antoñete. Gran parte de la alta sociedad estaba en el Palacio Real, en el besamanos que ha organizado los Reyes, pero hay algunos que no han querido perderse el espectáculo de toros, como por ejemplo José Ortega Cano. El viudo de Rocío Jurado se ha mostrado amable con la prensa, ha posado para los medios y ha charlado con sus compañeros y amigos.

Otro rosto conocido que ha estado esta tarde en Las Ventas ha sido Ramón García, quien ha coincidido con algunos famosos como César Cadaval o María Ángeles Grajal.