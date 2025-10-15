Isabelle Junot ha reaparecido ante los medios por primera vez tras anunciar que está esperando su segundo hijo junto a Álvaro Falcó. La actriz, nutricionista e influencer compartió la noticia hace unos días a través de su cuenta de Instagram, con un divertido carrusel de tres fotografías en las que se le veía ocultando su incipiente barriguita con un periódico. Con humor y entusiasmo, acompañó las imágenes con el mensaje: «Breaking News ?????? coming soon !!?? Qué será… ¿girl or boy?!», generando una oleada de felicitaciones entre sus seguidores.

En esta primera aparición pública desde el anuncio, Isabelle ha asistido a la presentación de Reflejo de un compromiso, una obra ilustrada creada por Solán de Cabras y la Asociación Española Contra el Cáncer para rendir homenaje a quienes apoyan la lucha contra el cáncer de mama. Ante los medios, Junot ha compartido cómo se encuentra en esta primera etapa de gestación: «Estamos muy felices, es algo planeado y me siento fenomenal en estos primeros meses», ha dicho la actriz con entusiasmo y naturalidad.

Isabelle Junot en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Durante la presentación de Reflejo de un compromiso, Isabelle también mostró su entusiasmo por combinar esta nueva etapa de maternidad con sus compromisos profesionales. Este segundo embarazo, cabe destacar, se produce en un momento muy dulce para la pareja, que se conoció en 2016 en la estación de esquí de Gstaad, Suiza, y se reencontró dos años después en Madrid. En entrevistas, ambos han confesado que nunca imaginaron que terminarían juntos: «Mi historia de amor con Álvaro es como la que siempre quise tener: con mucho amor y muchas risas. ¡No hay un día en que me aburra!», explicó Isabelle. La boda de la pareja se celebró el 2 de abril de 2022 en el Palacio de Mirabel, en Plasencia, un lugar cargado de significado familiar, ya que allí se habían casado años antes los padres de Álvaro, Fernando Falcó y Marta Chávarri. Isabelle recuerda con emoción aquel día y confiesa que entonces no tenían ni idea de que Philippa llegaría poco después, iniciando una etapa de felicidad plena en sus vidas.

La reacción de Tamara Falcó al segundo embarazo de Isabelle Junot

Nada más compartir la noticia de su segundo embarazo, Isabelle Junot recibió una auténtica oleada de felicitaciones y muestras de cariño, tanto de amigos como de familiares y seguidores. Entre los mensajes más destacados estuvo el de Tamara Falcó, prima de Álvaro Falcó, quien no dudó en reaccionar con entusiasmo al feliz anuncio. La marquesa de Griñón comentó la publicación con un sentido «bravo», acompañado de un corazón blanco, otro morado y una estrella, dejando entrever la enorme alegría que siente por la pareja.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Isabelle Junot (@isabellejunot)

La buena relación entre Tamara e Isabelle es bien conocida: ambas comparten una conexión muy cercana y suelen coincidir en reuniones familiares, celebraciones y escapadas al extranjero, como la que disfrutaron juntas en Italia hace unas semanas. No es de extrañar, por tanto, que Tamara haya recibido la noticia con tanta emoción, celebrando públicamente la llegada de un nuevo miembro a la familia Falcó-Junot. Un gesto sencillo, pero lleno de cariño, que refleja la complicidad y el afecto que existe entre ambas.