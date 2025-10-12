Así es Rita Paz, la discreta diseñadora que sostiene el proyecto de Tamara Falcó en Pedro del Hierro

Detrás de las grandes firmas de moda, lo habitual es que las portadas y los focos recaigan sobre rostros conocidos del papel couché. Sin embargo, pocas veces recordamos que, tras esa visibilidad mediática, hay profesionales que sostienen el engranaje creativo con trabajo silencioso y constante. Ese es el caso de Rita Paz Helguero, diseñadora de tejidos en Pedro del Hierro Woman y coordinadora de diseño de TFP by Tamara Falcó, la línea más personal de la marquesa de Griñón dentro de la firma. Su nombre no suele aparecer en titulares, pero su papel es decisivo: es la responsable de transformar la inspiración de Falcó en colecciones viables, coherentes y técnicamente impecables.

Su labor va mucho más allá de trazar un boceto. Coordina el proceso creativo de principio a fin: elección y desarrollo de tejidos —plano, punto, bordados, estampados—, supervisión de patronajes y prototipos, contacto con proveedores y seguimiento de producción. En definitiva, se convierte en el puente entre la visión de la hija de Isabel Preysler y la ejecución técnica de la firma, garantizando que cada propuesta conserve el sello personal de Falcó sin perder la identidad de la casa.

Formada en IADE Escuela de Diseño (2009–2012), donde se diplomó en Moda, completó su formación en la University of the Arts London (2013) con un programa en Fashion Buying & Merchandising. Esa mirada híbrida —entre lo creativo y lo comercial— se ha convertido en su gran valor. Su carrera arrancó en showrooms de firmas italianas en Iriarte Trading Fashion, y más tarde se curtió en Reino Unido en estudios como Siah Howard o Lenny G., donde aprendió patronaje, confección y control de costes. En 2014 regresó a Madrid y entró en IN SITU / TRUCCO, donde durante casi cuatro años lideró el diseño de la marca Epsilon.

En 2018 se incorporó a Pedro del Hierro, y desde entonces su papel se ha consolidado como un pilar dentro de la casa. Cuando en 2020 Tamara Falcó lanzó TFP, Rita ya dominaba los códigos internos de la firma, lo que la convirtió en la persona clave para convertir en realidad el salto de la marquesa a la moda.

De su vida personal apenas se sabe nada. Cultiva un perfil bajo: no tiene presencia en redes sociales, apenas aparece en LinkedIn y ha preferido siempre la discreción frente al escaparate mediático. Esa reserva se rompió recientemente gracias a un vídeo de la firma española, en el que apareció explicando la colección Sotogrande, vestida con un traje sastre gris y mostrando junto a una modelo los detalles de un vestido de algodón con estampado botánico. Fue la primera vez que el público pudo poner rostro a quien había permanecido siempre entre bastidores.

Su talento también se reflejó en uno de los hitos más recientes: el vestido de satén de viscosa con estampado floral y escote drapeado que Tamara Falcó lució en la Semana de la Moda de Madrid. Una prenda muy comentada que se convirtió en estrella de la colección y que resume la filosofía de esta dupla: romanticismo contemporáneo con vocación comercial.