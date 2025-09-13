María Li Bao, la empresaria que triunfa en Marbella y que es amiga de Isabel Preysler desde hace 20 años

Isabel Preysler, apodada La Reina de Corazones, es una de las mujeres con más renombre de nuestro país. Llegó a España desde Filipinas y, tras ennoviarse con Julio Iglesias, pasó a ser un perfil indiscutible del papel couché. A pesar de que su vida esconde numerosas incógnitas, hay dos aspectos que son conocidos por el gran público: sus parejas y los integrantes de su núcleo duro.

Su historial amoroso ha estado compuesto por cuatro grandes personalidades de diferentes ámbitos de la vida. El primero de ellos, como hemos referido anteriormente, fue el cantante de Soy un truhán, soy un señor, con quien tuvo tres hijos mayores, Chábeli, Julio Jr. y Enrique. Seguidamente, ocupó su corazón Carlos Falcó, el marqués de Griñón. Fruto de esta relación nació Tamara Falcó. Miguel Boyer fue su vínculo sentimental más largo, que tuvo como resultado la llegada de Ana Boyer. El último hombre que se conoce que acompañó a la socialité es Mario Vargas Llosa, con el que no tuvo descendencia.

Isabel Preysler en Pasarela Cibeles Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. (Foto: Gtres)

Durante todos estos años, Isabel ha tenido la suerte de estar arropada, además de por su familia, por un círculo de amistades que no la ha descuidado ni un momento. Entre sus personas más cercanas destacan Nuria González, Cari y Myriam Lapique, Ana Cristina Nassi y Amalia Amusátegui. Pero a este núcleo pertenece también María Li Bao, una mujer que conoce a Isabel Preysler desde hace dos décadas y con la que se reencuentra cada año en Marbella.

María Li Bao en uno de sus restaurantes. (Foto: Instagram)

¿Quién es María Li Bao?

María Li Bao es una asentada empresaria dedicada al mundo de la restauración, donde se la identifica como la gran dama de la cocina asiática. Madrid, Barcelona, Alicante y Toledo son algunas de las ciudades en las que ha impreso su sello con establecimientos dispares tales como China Crown, Shanghai Mama, Bao Li y Le Petit Dim Sum. Unos proyectos enmarcados dentro del Grupo China Crown y con la colaboración de su hermano Felipe Bao, su socio y principal apoyo.

María Li Bao junto a su hermano y socio, Felipe Bao. (Foto: Instagram)

En sus templos de alta gastronomía, donde busca una línea vanguardista para reinterpretar clásicos chinos, ofrece a los comensales experiencias inmersivas y propuestas innovadoras que han cautivado los paladares más exquisitos. En los locales todo está cuidado al detalle. El ambiente asiático se respira desde el umbral de la puerta. Papeles pintados, alfombras y un menaje diseñado con el más absoluto mimo trasladan a los clientes al universo oriental de inmediato. Una apuesta que comenzó siendo un riesgo para la familia y que se ha convertido en uno de los lugares de referencia de personalidades conocidas y anónimas atraídas por la tradición de su linaje.

El último encuentro entre María e Isabel

Isabel Preysler ha encontrado en Marbella uno de sus refugios para disfrutar del verano. Allí se reúne con sus amigas, hace planes privados y acude a fiestas y eventos de gran solera. Uno de sus imprescindibles, además de la churrería San Ginés, es el restaurante China Crow, regentado por su amiga María Li y situado en el Hotel Don Pepe Gran Meliá de la ciudad. Después de 20 años, visitarla es una cita ineludible en su apretada agenda.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por María Li Bao (@libaomaria)

Ha sido la empresaria la que ha compartido en sus redes sociales el reencuentro. «El tiempo pasa, pero algunas conexiones permanecen intactas», ha afirmado orgullosa de su fuerte unión con la socialité. Para la velada, Preysler defendió un estilismo blanco en su totalidad integrado por un pantalón y una blusa perforada. Un cinturón confeccionado con piel coñac y cuerda y un bolso crudo y marrón completaron su elección informal y de lo más cómoda.