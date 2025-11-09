De Nieves Álvarez a Susanna Griso: los impresionantes looks de los premios Antena de Oro

Anoche, en el Gran Casino de Aranjuez estaba todo preparado para recibir a los invitados a uno de los grandes acontecimientos del año relacionados con la comunicación. Allí se celebró la gran gala de los Premios Antena de Oro 2025 y, como no podía ser de otra forma, numerosos rostros conocidos y personalidades del mundo del periodismo nacional no quisieron perderse esta cita tan importante que se saldó con varios reconocimientos a personas muy importantes dentro del ámbito de la prensa en todas sus disciplinas.

Entre los asistentes y premiados se encontraban figuras como la modelo Nieves Álvarez, la presentadora Susanna Griso; Josep Pedrerol, al frente del programa El chiringuito; el histórico rostro de los informativos, Matías Prats —que ha recibido una Antena de Oro de honor por su rigor y proximidad con el televidente, sus bodas de oro con la profesión y sus 10.000 boletines— o Carlos Franganillo, que en la actualidad capitanea y es el director del noticiario de Telecinco de las 21:00 horas.

Matías Prats, Carlos Franganillo y Josep Pedrerol en la gala de las Antenas de Oro 2025. (Fotos: Gtres)

Nieves Álvarez

La conocida maniquí, que desde hace años se ha convertido en una figura habitual de los fines de semana de Televisión Española, ha acudido a la cita en calidad de premiada en la categoría de televisión «por su profesionalidad en Flash Moda, acercando al espectador al mundo de la moda», tal y como refleja la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión en su página web.

Nieves Álvarez en la gala de las Antenas de Oro 2025. (Foto: Gtres)

Para tan señalada velada, la madrileña ha seleccionado un estilismo que no ha dejado indiferente a nadie. Se trata de un traje de patrón oversize con una chaqueta de corte cruzado estructurada y unos pantalones anchos. De impecable color negro, la modelo ha optado por combinar la elección con una camisa blanca, que aportaba luz a su rostro, una pajarita oscura, que enmarcaba su cuello, y unos pendientes de brillantes y oro blanco que lucían a la perfección gracias a su peinado: un moño que recogía toda su cabellera y despejaba la cara y los hombros. Toda una explosión de buen gusto, estilo y carácter.

Sandra Barneda en la gala de las Antenas de Oro 2025. (Foto: Gtres)

Un look muy similar al de Sandra Barneda, que también se decantó por el vestuario con tintes masculinos con una blazer negra tipo smoking de cuellos de raso al tono y un pantalón de traje con un ajuste más estrecho que el de Nieves. Un outfit que remató con unos stilettos en perfecta sintonía con todo lo descrito.

Susanna Griso

La presentadora, que dirige en plató el formato Espejo Público de las mañanas de TVE, ha estado presente en la gala en la que fue reconocida su labor por su gran compromiso con la información y la actualidad. Ha llegado al Gran Casino muy bien acompañada junto a Luis Enríquez Nistral, su pareja, con el que se ha prometido recientemente y con el que pondrá el broche de oro a su noviazgo en la Costa Brava en verano del próximo año.

Susanna Griso en la gala de las Antenas de Oro 2025. (Foto: Gtres)

Como no podía ser de otra manera, Susanna sorprendió con un conjunto de dos piezas compuesto por falda y chaleco de estampado Príncipe de Gales que combinaba el blanco y el negro. La parte inferior contaba con un canesú que enmarcaba sus caderas y continuaba con una falda evasé con el bajo deshilachado y con mucho movimiento. Por otro lado, la zona superior la adornó con un cinturón fino de color negro que ceñía la prenda a su cuerpo. Un total look que ha combinado con unas vertiginosas sandalias de tiras, varias pulseras de brillantes y un imponente choker al cuello.