Desde el 2016 hasta el 2022, Nagore Robles y Sandra Barneda fueron una de las parejas más queridas y consolidadas de la televisión. La colaboradora y la presentadora se conocieron por primera vez en las instalaciones de Mediaset, donde surgió posteriormente el amor. Lo que en un principio comenzó como una relación meramente profesional, terminó siendo una de las historias de amor más queridas del medio. Con el paso del tiempo, no dudaron en hacer público su idilio en redes -ya que en las inmediaciones de la cadena de Fuencarral se limitaban, a pesar de coincidir en programas, a ceñirse a sus roles-. Tras su ruptura, ambas continuaron su amistad y, de hecho, no era extraño verlas en el mismo lugar.

Ahora, la presentadora de La isla de las tentaciones, se ha pronunciado sobre la ex concursante de Gran Hermano, que acaba de poner fin a su relación sentimental con la influencer Carla Flila. Aunque no ha querido opinar sobre la ruptura sentimental de su ex, sí que ha alabado su trayectoria en televisión y le ha dado la enhorabuena por todos los proyectos que tiene en la pequeña pantalla -ya que estará al frente de Uno de GH 20, un nuevo formato de Mediaset Infinity-: «No tengo nada que decir, no no… Lo que sí que tengo que decir es que en esta etapa de televisión en la que vuelve Nagore, pues oye que le vaya muy bien, ella es gran hermana… De lo otro no voy a decir nada».

Nagore Robles y Sandra Barneda. (Foto: Gtres)

El mapa de la ruptura entre Nagore y Carla

En las últimas semanas, Nagore y Carla han estado en el punto de mira. Tras la boda de Susana Molina -en la que ambas derrocharon amor y complicidad- comenzaron a salir los rumores de crisis y distanciamiento entre ellas. A pesar de su consolidada relación -que avanzaba a pasos agigantados ya que la creadora de contenidos se mudó a la casa de la colaboradora de televisión-, en agosto pusieron fin a su historia de amor.

Fueron sus seguidores en redes los que empezaron a darse cuenta que ya no compartían contenido juntas, pues era habitual verlas en el universo 2.0. Fue por eso, y para terminar con las especulaciones, por lo que Flila decidió dar un paso adelante y confirmar lo que era un secreto a voces: «Mi relación ha merecido muchísimo la pena, lo que ha escrito es un reflejo de lo que las dos sentimos, la una por la otra, de lo que hemos significado la una para la otra. Me hace sentir muy orgullosa de haber tenido una persona tan extraordinaria a mi lado».

Nagore Robles y Carla Flila en una foto de sus redes sociales.

Acto seguido, fue la del País Vasco -que desde un primer momento quiso mantener en la más absoluta discreción su relación con la creadora de contenidos-, la que rompió su silencio y aclaró que, a pesar de que sus caminos se han separado sentimentalmente, siempre se respetarán y cuidarán la una a la otra.