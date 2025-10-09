Nieves Álvarez revela la romántica pedida de Bill Saad y adelanta quién hará su vestido de novia

Nieves Álvarez se ha sentado este jueves frente a Sonsoles Ónega en Y Ahora Sonsoles para compartir un capítulo muy especial de su vida: su próxima boda y la historia de amor que la ha llevado hasta aquí. La top model madrileña, que durante décadas ha brillado en pasarelas de todo el mundo y frente a las cámaras, se ha mostrado más cercana y emocionada que nunca, dejando ver que, tras años de dedicación a su carrera y de superar desafíos personales, ha encontrado un momento de plenitud absoluta. Con su característica elegancia y una sonrisa que no puede ocultar la felicidad que siente, Nieves ha hablado de la relación con el empresario libanés Bill Saad, de la pedida de mano que la dejó sin palabras y de la ilusión que le produce prepararse para dar el «sí, quiero» en 2026.

Conocimos a Nieves Álvarez sobre las pasarelas, pero su historia personal revela que antes de alcanzar la fama fue una niña tímida y acomplejada con su cuerpo. La modelo sufrió anorexia y tuvo que luchar contra sus propios complejos, un desafío que logró superar con esfuerzo y determinación. Su disciplina y resiliencia la llevaron a convertirse en una de las modelos españolas más internacionales, consolidando además una faceta como presentadora de televisión que demuestra su versatilidad y elegancia innatas. En el ámbito personal, Nieves no solo ha encontrado el éxito, sino también el amor verdadero. Tras conocer a Bill Saad en septiembre de 2021, su historia comenzó en diciembre de ese mismo año, aunque decidieron mantener la relación en privado hasta marzo de 2022.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Y Ahora Sonsoles (@yahorasonsoles)

Fue la revista ¡HOLA! la que captó sus primeras imágenes románticas paseando por París durante la Semana de la Moda. Desde entonces, se volvieron inseparables y, después de casi cuatro años juntos, han decidido dar un paso más en su historia: casarse en 2026. La pedida de mano fue, según relata Nieves, un momento completamente inesperado y mágico. Mientras asistían a la boda del hijo del diseñador Elie Saab en Líbano, Bill la llevó a la capilla de San Charbel, un santo del que ambos son devotos. Sin anillo y de forma espontánea, se arrodilló y le preguntó si quería convertirse en su esposa. La emoción de Nieves fue máxima: dijo que sí y, como recuerdo inmediato del momento, improvisaron un anillo con dos ramitas, sellando así una propuesta tan sencilla como inolvidable.

La pareja decidió guardar la noticia en secreto durante los primeros meses para poder disfrutar de su intimidad y compartir la alegría primero con sus familias. Nieves es madre de tres hijos: Adriano y los mellizos Brando y Bianca, fruto de su matrimonio con el fotógrafo italiano Marco Severini, mientras que Bill tiene dos hijos de su primer matrimonio, Julian y Jamie. La armonía y cercanía entre los hijos de ambos ha sido clave para que la noticia de la boda se recibiera con felicidad y entusiasmo.

Nieves Álvarez en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

En sus declaraciones, Nieves describe a Bill como su pareja ideal: un hombre bueno, generoso, inteligente, divertido y cariñoso. A sus 51 años, la modelo se siente plena y madura, capaz de identificar lo que realmente desea en la vida y valorar la estabilidad emocional que le brinda esta relación. «Cómo merece la pena todo en la vida, cómo merece la pena esperar las cosas buenas… Con Bill todo merece la pena. Estoy que no me lo creo», ha confesado, mostrando su alegría y emoción.

Recordamos cómo fue la primera boda de Nieves Álvarez

Antes de esta nueva etapa, Nieves vivió su primera boda con el fotógrafo italiano Marco Severini. Se conocieron cuando ella tenía 17 años y, tras varios años de noviazgo, se casaron el 30 de abril de 2002 en Bali, en una ceremonia privada. Nieves lució un elegante dos piezas en muselina de seda, firmado por Emanuel Ungaro y confeccionado por Giambattista Valli, mientras que la ceremonia fue oficiada por un cura católico español. Entre los invitados se encontraban destacados nombres del mundo de la moda, como Verónica Blume, Laura Ponte, Esther Cañadas, Martina Klein y Naty Abascal, entre otros.

Tras más de 20 años juntos y 12 años de matrimonio, Nieves y Marco decidieron poner fin a su relación en 2015. Su divorcio fue meditado y de mutuo acuerdo, dejando claro que priorizaban siempre el bienestar de sus tres hijos y manteniendo una relación de respeto y cordialidad después de tantos años compartidos.