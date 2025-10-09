Isabel Jiménez y Sara Carbonero han reaparecido en un photocall en un año muy especial para las presentadoras, que cumplen 10 años al frente de Slowlove, por el que han recibido un premio en las últimas horas. LOOK pudo hablar con las periodistas en el décimo aniversario del estreno de la firma y ya adelantaron que su idea era expandir su proyecto a otras marcas. Una noticia que acaban de confirmar.

El mejor momento de Isabel y Sara

El pasado 8 de octubre tuvieron lugar los premios de ¡Hola! Fashion, que reconoce a la moda española. En esta ocasión, Sara e Isabel han sido galardonadas por los 10 años de Slowlove. «La verdad es que estoy muy bien. Es un honor terminar este décimo aniversario que celebramos en 2025, que es como un año redondo, acabar recibiendo ese reconocimiento. Sobre todo como dice Sara, del mundo de la moda. y hacer ese huequecito en algo que nos hemos hecho y a seguir creciendo. Es un orgullo estar al lado de esta señora -refiriéndose a Carbonero- de compartir vida, de compartir cosas».

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en unos premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, Sara ha reiterado que a pesar de ser amigas, nunca ha supuesto un impedimento trabajar en el mismo proyecto como socias. «Siempre lo decimos y nunca es mentira, tenemos una gran suerte, porque a veces en mezclar amistad con negocios… Ya lo hemos hablado, no siempre sale bien, pero es que en nuestro caso, no sé si es que priorizamos mucho la amistad y lo otro viene después, pero nos va muy bien, o sea nos va bien en los dos sentidos o sea que son ya muchos a de amistad y de ir juntas a estos eventos y vamos yo feliz de ir con ella también», ha comentado la ex de Iker Casillas.

Coincidiendo con los 10 años de su firma en el mercado de la moda, Slowlove se expandirá en otros rincones del mundo. «Pues mira, estamos súper contentas, súper contentas, porque es verdad que llevamos mucho tiempo detrás de tienda física y ahora hay un plan de expansión para todas las marcas del grupo Tendam y una de ellas es Slowlove. Entonces se van a abrir 30 tiendas físicas solo de Slowlove en los próximos dos años, más allá de España, en otros países. Con lo cual, pues México, también vamos a estar en Dubái, con lo cual ya Slowlove empieza a tener una dimensión que podemos pensar ya en la jubilación», ha desvelado Isabel.

Sara Carbonero con gafas de sol blancas estilo retro, camiseta oversize de Chloé. (Foto: Redes Sociales)

Finalmente, Sara -que lleva años alejada de los medios de comunicación-, ha añadido que está inmersa en la escritura… ¿De su vida, de sus vivencias? «Es un poco como un cajón desastre en el que cabe todo. Es una especie de blog de diario, hay parte de ficción y parte de realidad, o sea no todo tiene por que ser inspirado en mi vida», ha concluido.