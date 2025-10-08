De Tamara Falcó a Sara Carbonero: el glamour se adueña de la alfombra azul del Consulado Italiano

El Consulado Italiano de Madrid se convirtió este 8 de octubre en el epicentro de la moda y el glamour durante la IV edición de los premios Talento Fashion, organizados por una conocida revista de la crónica social de nuestro país. La ceremonia, que reconoce a quienes han marcado un impacto significativo en la industria y fomentado nuevas tendencias, reunió a diseñadores, influencers, periodistas y rostros emblemáticos del mundo de la moda en una velada cargada de elegancia y sofisticación.

Desde primera hora, la alfombra azul desplegada a la entrada del histórico edificio fue testigo de un desfile de estilo. Entre las primeras en llegar se encontraban Sara Carbonero e Isabel Jiménez, socias de la marca Slow Love, que celebraba su décimo aniversario. Carbonero apostó por un vestido largo plateado de corte fluido, combinado con joyas vintage, mientras que Jiménez deslumbró con un diseño ajustado de lentejuelas que realzaba su silueta, consolidando a la pareja como referentes del estilo boho en España.

Sara Carbonero e Isabel Jiménez en unos premios en Madrid. (Foto: Gtres)

Entre los rostros más esperados de la noche destacó también Tamara Falcó, quien volvió a hacer gala de su inconfundible elegancia y su impecable sentido del estilo. La marquesa de Griñón apostó por un conjunto estructurado en tonos burdeos y blanco con tejidos satinados, que combinó con una cartera dorada y un collar metálico. Su look, equilibrado entre la sofisticación clásica y un toque moderno, fue uno de los más aplaudidos de la velada, consolidándola una vez más como una de las mujeres más influyentes del panorama fashion nacional.

La gala también rindió homenaje a grandes nombres del diseño internacional. La influencer y diseñadora Gala González dedicó un emotivo tributo al legendario Giorgio Armani, luciendo una pieza de su colección y recordando la huella imborrable del creador italiano. «Me hacía especial ilusión estrenarlo y rendirle un pequeño homenaje», confesó ante los medios, en referencia al diseñador, fallecido recientemente a los 91 años, rodeado por sus seres queridos, trabajando hasta sus últimos días y pendiente de los proyectos actuales y futuros de su marca.

Tamara Falcó en los premios Talento Fashion. (Foto: Gtres)

Otras invitadas destacadas fueron Sofía de Habsburgo, que eligió un diseño sofisticado de Johanna Ortiz, y Eugenia Osborne, que optó por un vestido de lentejuelas de The 2nd Skin Co. La presencia de diseñadores como Inés Domecq, que llegó espectacular con un conjunto satinado de blusa abullonada y espalda descubierta, reforzó el espíritu creativo y vanguardista de la ceremonia.

La velada, presentada por la actriz Goya Toledo, combinó entrega de galardones con momentos de networking entre profesionales del sector, brindis y fotografía en la alfombra azul. Cada premiado recibió su reconocimiento por contribuciones que abarcan desde el diseño sostenible hasta la promoción de nuevos talentos y la consolidación de marcas que han transformado el panorama de la moda en España e internacionalmente. Con esta cuarta edición, los premios Talento Fashion se consolidan como una cita imprescindible para quienes siguen la moda de cerca, ofreciendo una plataforma que celebra la creatividad, la innovación y la pasión por un sector que no deja de evolucionar.