Plex ha abierto como nunca su corazón para hablar públicamente de Aitana. Si hace unos días era la artista la que le dedicaba un premio al youtuber, ahora ha sido el creador de contenido el que no ha dudado -pese a que siempre ha sido muy reticente a la hora de abrir la parcela de su vida personal- en gritar a los cuatro vientos lo enamorado que está de la catalana.

La declaración de amor de Plex a Aitana

En el marco de la gala de GQ Men of the Year 2025, Plex -premiado como Hombre del Año por su trayectoria en redes sociales-, ha atendido a los medios de comunicación, con los que no ha podido contener la sonrisa cuando se ha referido a Aitana, a la que conoció en su vuelta al mundo.

El influencer, visiblemente nervioso por este reconocimiento, ha desvelado que sí que le «hace mucha ilusión» este galardón: «No voy a mentir, la verdad, no soy muy de premios, pero este me hace mucha ilusión y venir con mi familia y amigos. Me hace muy feliz».

Plex en la gala ‘GQ Men of the Year’. (Foto: Gtres)

Además de tener el respaldo de sus más allegados en esta cena de premiados, Plex también ha estado acompañado por Aitana, que ha preferido mantenerse en un segundo plano y cederle todo el protagonismo a su novio.

Al igual que la cantante quiso, hace unos días, dedicarle el Grammy Latino a su entorno, el creador de contenidos ha seguido la misma línea en el photocall del evento: «Se lo dedico a todas las personas que forman parte de mi vida y que hacen la persona que soy yo».

La pareja está feliz y, tras unos meses de una intensa relación, -y aunque en un comienzo trataron de llevar su idilio con la máxima discreción-, ya no se esconde. De hecho, los reporteros presentes en la alfombra roja le han preguntado si este premio se lo quiere dedicar a una persona especial. «Ya sé lo que queréis que diga», ha respondido sin poder contener la sonrisa.

La felicitación de Aitana a Plex. (Foto: Instagram)

Ha sido entonces cuando el youtuber -que será la portada de la edición de diciembre- enero- no ha dudado en poner en valor la figura y el papel de Aitana en su vida: «Ella tiene muchas cosas buenas. La quiero y ya está. Sí, es la mujer de mi vida».

No ha sido esta la única vez que durante la gala Plex se ha dirigido a la artista, que aunque no ha posado en el photocall, sí que ha estado presente en la cena y al lado de su chico, el cual -tras recibir el galardón-, se ha dirigido directamente a la ex concursante de Operación Triunfo para dedicarle el premio. Un gesto que ha emocionado mucho al resto de los invitados, que no podían despegar sus ojos de la pareja.

Su historia de amor

El pasado mes de junio, tras varios meses de rumores, la pareja dio un paso al frente para confirmar lo que era un secreto a voces. En medio de una posible reconciliación con Miguel Bernardeau, Aitana conoció a Plex en un viaje a Japón.

Aitana y Plex en Japón. (Foto: YouTube)

Entonces nada hacía presagiar que la artista y el youtuber serían pareja -aunque la química en su encuentro en Asia fue innegable-. Semanas después volvieron a coincidir en otros lugares insólitos del mundo, lo que hizo que se disparasen aún más los rumores de relación que confirmaron este pasado verano en un viaje a Tailandia. Desde entonces, no se han separado y, de hecho, siempre están el uno al lado del otro en eventos públicos.