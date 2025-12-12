Por cuarto año consecutivo, Aida Domenech ha puesto en valor la profesión de influencer de la mano de los Premios Ídolo que, en diferentes categorías, reconoce la labor de sus compañeros de profesión en el universo 2.0. El objetivo de estos galardones es reconocer a los mejores en el ámbito de la creación de contenido atendiendo a la originalidad y a su capacidad de conectar con sus seguidores.

Pese a las ausencias -como la del clan Pombo-, la alfombra roja recibió a numerosos rostros conocidos en IFEMA, que pudieron hacer gala de sus mejores looks, aunque solo unos pocos se llevaran a casa el Premio Ídolo.

Dulceida, creadora de los Premios Ídolo. (Foto: Gtres)

Sofía Hamela y Carlota Marañón, las grandes premiadas

Para sorpresa de nadie, Sofía Hamela fue uno de los nombres más sonados de la noche. Esta influencer emergente ha despuntado y mucho en los últimos meses debido a su contenido con Carlota Marañón, con la que ha formado un tándem de lo más viral.

Las creadoras de contenido -que comparten su día a día, sus viajes, sus looks, sus gustos o sus aficiones- han encontrado en TikTok y en vídeos en formato vlog en YouTube un espacio donde han conseguido millones de visualizaciones por sus miniseries. Además, su éxito se ha reconocido porque no tienen nada que ver la una con la otra. Mientras que Sofía es mucho más enérgica, Carlota aporta la calma.

Sofía Hamela y Carlota Marañón. (Fotos: Gtres)

Por ello, ambas han sido reconocidas en los Ídolo en varias categorías. Ambas han recogido juntas el premio a Mejor Contenido de Entretenimiento. Por separado, Sofía ha ganado en la categoría de Lifestyle y Carlota en la de Moda y en la de Creador digital del año. Dos reconocimientos que, sin lugar a dudas, las convierten en dos de las mejores influencers del momento.

El resto de galardonados

Pese a que eran muchos los invitados y los nominados, solo unos pocos han conseguido llevarse a su casa el Ídolo. El jurado, experto en redes sociales, lo ha tenido muy complicado y le ha dado el Premio Ídolo del Año a Lola Lolita, que lanzó un polémico discurso: «Sé que hay unas cuantas por ahí que estaban contentas de que no me hubiese llevado el Ídolo anterior, pero mira no hay mal que por bien no venga, me llevo el cuarto Ídolo a casa. Finalmente decir que a nivel personal he tenido un año un poco de mierda, no lo voy a negar, pero al menos he aprendido mucho este año y a nivel laboral no me puedo quejar. Quien ríe último, ríe mejor».

En total, han sido 22 las categorías que han sido reconocidas de las diferentes temáticas en redes sociales: