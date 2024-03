El pasado jueves 14 de marzo, tuvo lugar la tercera edición de los Premio Ídolo, unos galardones creados por Dulceida en los que se valora y evalúa el trabajo anual de los influencers. Con motivo de la ceremonia, el Gran Teatro Principe Pío de Madrid se vistió de gala para recibir a una larga lista de creadores de contenido en la que, por segunda vez consecutiva, no aparecía María Pombo ni ninguna de sus hermanas entre los nombres de los presentes. Y es que, desde el nacimiento del evento, la polémica y la controversia con el clan Pombo han marcado la tónica de estos reconocimientos.

Pese a ser consideradas como unas de las influencers más seguidas de nuestro país, María, Marta y Lucía Pombo no han asistido a las dos últimas ediciones de esta importante cita de su profesión. A pesar de haber recibido invitación e incluso nominación. Su ausencia ha generado en ambas ocasiones un gran debate que ha dividido en dos el universo 2.0 al que pertenecen con opiniones de todo tipo. Incluso se ha puesto en duda la verdadera relación que existe entre las hermanas y Dulceida, creadora de los galardones.

Lucía, María y Marta Pombo, en ‘El Hormiguero’./ Instagram.

Rompiendo con las especulaciones, María Pombo manifestó en diferentes entrevistas que guarda un gran cariño a Dulceida, dejando entrever que mantienen una bonita amistad: «La admiro y la quiero», aseguró para la revista Glamour. Sin embargo, lo cierto es que su controversia con los Premios Ídolo pone en el punto de mira el trasfondo que puede haber detrás de esta amistad. Pero, ¿qué ha pasado exactamente con el evento protagonizado por la agencia de Dulceida y el clan Pombo?

Premios Ídolo 2022

En 2022, Dulceida y su equipo estrenaron en Madrid un evento con los influencers como protagonistas donde las ausencias más llamativas tan solo fueron Ibai Llanos, AuronPlay y Victoria Martín. En esta ocasión, María Pombo no solo acudió a la cita si no que se coronó como la ‘Ídolo del año’, alzándose con el premio más personal y significativo de todos los entregados por la organización. «Siento que este premio tiene un nombre, un nombre muy importante. Para mí, el de una de las reinas de las redes sociales», decía Dulceida por aquel entonces desde el escenario del teatro Rialto de la capital.

María Pombo, en los ‘Premios Ídolo 2022’. / Gtres.

La pequeña de las Pombo recogió el galardón, visiblemente emocionada, y dedicó unas palabras a la influencer fundadora del evento: «Te lo dedico a ti, que nunca has tenido envidias y siempre nos has potenciado», expresaba.

Premios Ídolo 2023

Un año después, el ‘buen rollo’ de María Pombo con los Premios Ídolo se esfumó y así comenzó su particular ‘enfrentamiento’ con el evento citado. Tan solo unas horas antes de arrancar la segunda edición se anunció que ninguna de las hermanas Pombo asistiría a la gala, lo que generó un gran debate sobre el motivo que habría detrás de su ausencia. Marta Pombo quiso pronunciarse ante las especulaciones y explicó a través de sus redes sociales que la razón principal era la presencia de Telmo Trenado en el evento: «Tomé la decisión de no ir por un tema personal con uno de los nominados a una categoría que a mí me parece que le queda muy grande. Un creador de contenido que creció en seguidores gracias a insultarnos constantemente a mí y a mis hermanas», manifestaba.

Marta Pombo explica por qué no asistió a los Premios Ídolo 2023. / Instagram.

María, por su parte, señaló desde la revista Glamour que sus compromisos de trabajo le impidieron acudir, aunque, de igual forma, aseguraba que, de haber tenido la agenda más libre, tampoco habría ido por «motivos personales», dejando entrever que su decisión también estuvo tomada por el conflicto que mantenían con Telmo Trenado en las redes, tal y como explicó Marta.

Premios Ídolo 2024

Este año, la expectación por saber si las Pombo habían decidido enterrar sus discrepancias con los galardones era muy altas y, finalmente, han vuelto a causar baja entre los invitados, posicionándose de nuevo en la primera plana mediática incluso sin asistir. Sin previo aviso ni explicación oficial, la organización retiró la categoría ‘Stray True’ de entre sus premios a entregar, donde estaban nominados Samantha Hudson, Marta Pombo, Andrea Compton y Ger. Así, sin motivo aparente, la mediana de las hermanas se ha quedado sin saber si hubiera conseguido, o no, ganar este premio.

Por su parte, María también ha dado de qué hablar en las últimas horas, ya que ha decidido viajar a Nueva York con su marido, Pablo Castellano, en las mismas fechas en las que se celebraban los premios Ídolo. ¿Casualidad o causalidad? Solo ellos lo saben.