De Dulceida a Anna Padilla: lo mejor de la alfombra roja de los Premios Ídolo

Madrid ha vuelto a ser el escenario un año más de la gala de entrega de los Premios Ídolo. Estos galardones, creados en 2021 por Dulceida (Aida Doménech), reconocen el talento de los creadores de contenido, así como de artistas y otras figuras públicas cuyo trabajo han tenido impacto en el mundo del entretenimiento y la cultura digital.

El objetivo principal de los Premios Ídolo es reconocer a los mejores profesionales en el ámbito de la creación de contenido digital, con especial énfasis en el ingenio, la originalidad y la capacidad de conectar con la audiencia. Estos premios ponen el foco en la importancia de la creación de contenido en un mundo muy digitalizado y conectado.

Dulceida en los Premios Ídolo de 2025. (Foto: Gtres)

Este año han celebrado su cuarta edición con una gala que se ha desarrollado en el recinto ferial de la capital española. Una gala presentada por la actriz Kirá Miró junto a Lalachús, a la que han asistido numerosos rostros destacados del mundo de la creación de contenido y la cultura digital.

Un dress code definido

Al igual que ocurre en otras citas internacionales como la gala MET en Nueva York, la velada estuvo marcada por un código de vestimenta definido. En esta ocasión se ha escogido el concepto Heaven, lo cual ha dado lugar a una alfombra roja cargada de estilismos etéreos con un aire onírico llenos de transparencias y en tonos predominantemente claros, aunque también hubo algunos asistentes que apostaron por un estilo más gótico.

Kira Miró en los Premios Ídolo de 2025. (Foto: Gtres)

Los mejores estilismos de la noche

Una de las más elegantes de la noche fue la anfitriona, Dulceida. La creadora de contenido sorprendió por un impresionante diseño palabra de honor, falda larga drapeada y cuerpo de estilo corsé de Lorenzo Caprile en un suave color azul. La influencer estuvo acompañada por su mujer, Alba Paul, que apostó por un traje de chaqueta de corte oversize en tono amarillo mantequilla.

Anabel Pantoja tampoco faltó a la cita. La sobrina Isabel Pantoja estaba muy favorecida con un diseño en un tono gris de amplio escote bardot y en tejido drapeado y con una pequeña cola. Pantoja llevó el cabello suelto y un maquillaje marcado con especial énfasis en la mirada.

Anabel Pantoja en los Premios Ídolo de 2025. (Foto: Gtres)

Jessica Bueno eligió un modelo de escote asimétrico y con una especie de capa en uno de los tonos de la temporada, el berenjena. Un vestido con falda con falda con transparencias que contrastaba con la estética más angelical de otras invitadas.

En la misma línea ha ido una de las presentadoras, Kira Miró. La actriz se ha decantado por el color negro, con un vestido minimalista con falda amplia y un pronunciado escote que le sentaba muy bien.

Laura Escanes se ha rendido a la moda de los vestidos satinados con un modelo en tono champán que resaltaba su figura y con capelina asimétrica superpuesta sobre los hombros.

Jessica Bueno en los Premios Ídolo. (Foto: Gtres)

Violeta Mangriñán tuvo un pequeño contratiempo con su look y tuvo que buscar una opción alternativa. La influencer eligió un vestido blanco con un lazo negro en la parte central. Ella ha sido una de las premiadas de la noche, junto con Fabiana Sevillano, que apostó por un modelo con la parte superior con paillettes doradas y una falda de tul blanco.

Rosanna Zanetti ha derrochado elegancia con un vestido negro con transparencias muy original y sofisticado. La mujer de David Bisbal estaba espectacular con este modelo con bordados florales e incrustaciones de brillantes.

Rosanna Zanetti en los Premios Ídolo. (Foto: Gtres)

Otra de las que no faltó y también apostó por el negro fue Anna Padilla. La hija de Paz Padilla se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida tras su compromiso y su éxito profesional. Anna apostó por un sobrio vestido en negro con un gran escote en uve rematado con un detalle en color blanco

Los premiados de la noche

En total se entregaron 10 premios en diferentes categorías, además de otros galardones especiales del jurado. En esta edición, el premio más importante, el Ídolo del Año, fue para Lola Lolita. A Laura Escanes se le ha otorgado un premio especial del jurado, mientras que Guitarricadelafuente se hizo con el reconocimiento en la categoría musical. Otros premiados fueron Sofía Hamela, Carlota Marañón, Violeta Mangriñán o Fabiana Sevillano.