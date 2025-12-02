Victoria Federica se consolida como influencer: su último proyecto como imagen de marca

Desde que Victoria Federica se iniciara en el mundo de las redes sociales, sus colaboraciones con marcas de prestigio no han cesado. Sus pasos sólidos en el mundo de la moda la han posicionado como uno de los rostros más aclamados del panorama actual y, consciente de ello, trata de explotar su imagen al máximo. El próximo 10 de diciembre, la joven se convertirá en «gran ambrassador» de los Salones ANARA by Ana Lérida en colaboración con la conocida marca de productos capilares Wella Professionals. Un acontecimiento que no hace más que afianzar su meteórica carrera.

Un evento que tendrá lugar en Barcelona y en el que no estará sola. Durante la cita contará con el respaldo y apoyo de otras personalidades con perfiles muy conocidos, como son las periodistas de Telecinco, Cristina Tárrega y Alejandra Prat; el ex jugador del Fútbol Club Barcelona, Xavi Hernández; la representante de famosos e íntima amiga de Ana Obregón, Susana Uribarri; la televisiva Mónica Pont o la influencer Paula Nata, mujer de Jonathan Andic, que está siendo investigado por un presunto delito de homicidio tras la dramática muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic.

Victoria Federica. (Foto: Redes sociales)

Las marcas favoritas de Victoria Federica

Que Victoria Federica sea la cara visible de un negocio o evento es algo que reporta a la empresa promotora cuantiosos beneficios y hace que aumente su visibilidad. La figura de la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar es sin duda un gran filón para las marcas y todo lo que toca lo convierte en oro. Por eso no es de extrañar que muchas firmas de lujo quieran contar con ella en sus campañas.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

La joven, que ha heredado de sus progenitores su interés por la moda, ha hecho de su pasión su profesión y ha incluido en su vestidor prendas únicas, asequibles para bolsillos privilegiados y que son objeto de deseo de muchos mortales. Sin ir más lejos, hace unos días, compartió en redes sociales un plan con amigos para el que eligió un exclusivo bolso de la firma española Loewe que pertenecía a una colección especial. Confeccionado en jacquard de algodón y con bolas en lana 3D, el artículo está completamente bordado a mano y su precio está en 3.600 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rocío Laffón Molina (@rochilaffon)

De la misma manera, fue una de las invitadas estrella al desfile de Balenciaga, firma de lujo ecléctica que también está presente en su vestidor. Aunque ha colaborado con firmas de lujo como Dior, Louis Vuitton o Hublot mediante Instagram y asistiendo a eventos organizados por ellos, también ha prestado su imagen a marcas más accesibles como son MO eyewear, The IQ collection, Aristocrazy o Longchamp, entre otras.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @vicmabor

En cuanto a eventos, durante la Feria taurina de San Isidro de Madrid, Victoria Federica fue la protagonista del cartel anunciador y también ha promocionado la Feria de Mayo 2026 y el Salón Internacional de Moda Castiza que esta albergaba. A todo esto se le suma que fue rostro de portadas de prestigiosas revistas como Elle y Elle Gourmet, Harpers Bazaar, Instyle, ¡Hola! y ¡Hola! fashion, entre otras.