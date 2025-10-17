¿Quién es Paula Nata? La mujer de Jonathan Andic, el hijo de Isak Andic que está siendo investigado

Isak Andic, fundador de Mango, falleció en diciembre de 2024 tras un accidente en la montaña. El mundo empresarial se vistió de luto para recibir esta triste noticia, pues era una persona querida y respetada por todos sus compañeros de profesión. Por ese motivo, se ha armado tanto revuelo cuando un conocido medio ha anunciado en exclusiva que las autoridades se plantean la posibilidad de que este suceso sea un presunto homicidio. Es importante dejar claro que todavía no hay nada en firme, simplemente los Mossos se ha puesto manos a la obra y, de momento, han situado al hijo de Jonathan en el centro de la investigación.

Jonathan Andic, vicepresidente del consejo de Mango, ha sido señalado, pero su familia asegura que colaborará con la justicia porque no tiene nada que esconder. Es evidente que en este proceso necesitará el apoyo de sus seres queridos, quienes se encuentran a su lado en estos momentos tan complicados. Y, dentro de este grupo, hay que hacer una mención especial a Paula Nata, su mujer. En LOOK desvelamos quién es, a qué se dedica y por qué es famosa.

Paula Nata, una empresaria de éxito

La trayectoria de Isak Andic ha servido de fuente de inspiración para muchos emprendedores que alguna vez han soñado construir su propio imperio. De hecho, es posible que Paula Nata se haya inspirado en su suegro para crecer dentro de su profesión. Según los datos que hemos recogido, se licenció en Comunicación y desde que acabó sus estudios demostró que tenía un gran interés por aprender de sus compañeros. Gracias a su esfuerzo y dedicación consiguió un puesto en Rabat, una firma de alta joyería que apostó por ella para llevar su departamento de marketing. Esta oportunidad le ayudó a aumentar sus conocimientos y le animó a dar el siguiente paso.

Juan Avellaneda con Paula Nata. (Foto: Gtres)

Corría el año 2020 cuando Paula decidió montar su propia empresa. Fue entonces cuando fundó All About Management, una agencia de comunicación especializada en moda. Tal y como indica la página web de este proyecto, el objetivo de la sociedad es conectar a las marcas de lujo con influencers que tengan el perfil para ser embajadores de las nuevas campañas. La nuera de Isak Andic ya ha cerrado grandes contratos y ha demostrado que su modelo de negocio es tan rentable como efectivo.

En estos momentos Paula Nata tiene 36 años y ha logrado abrir otra empresa. Siguiendo la información aportada en sus redes sociales, ha lanzado al mercado su propia línea de joyas, llamada Mes Amies Atelier. Sus productos tienen mucha calidad y cuentan con la colaboración del diseñador y estilista Juan Avellaneda.

La boda de Paula Nata y Jonathan Andic

Jonathan Andic con el rostro serio. (Foto: Gtres)

Paula Nata y Jonathan Andic disfrutan de una historia de amor que se ha consolidado con el paso del tiempo, aunque sólo llevan un año casados. Su relación se hizo pública en abril de 2023 y poco después, en septiembre de 2024, pasaron por el altar, pero no organizaron ningún evento importante. Se dieron el «si, quiero» durante una ceremonia íntima que únicamente contó con la presencia de sus familiares y amigos más cercanos.

El sueño de Jonathan era celebrar una boda más grande en 2025, pero la muerte de su padre le obligó a cambiar su hoja de ruta, pues le quitó las ganas de todo. Por desgracia, ahora tendrá que revivir lo que sucedió durante el accidente.