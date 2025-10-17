Una fiesta aplazada, una imputación y un hijo: la vida de Jonathan Andic tras la muerte de su padre

El pasado 14 de diciembre de 2024, Isak Andic, fundador de Mango, falleció tras caer al vacío desde una altura de 150 metros, mientras disfrutaba de una excursión por la montaña de Montserrat. En un principio, los investigadores sospecharon que lo ocurrido pudo no ser accidental, pero no tenían indicios suficientes para demostrarlo. Sin embargo, ahora que está a punto de cumplirse un año de esta tragedia, el caso ha dado un giro de 180 grados después de que los Mossos investiguen como posible homicidio su muerte y hayan imputado a Jonathan Andic, el hijo mayor del empresario, como principal sospechoso.

Jonathan (44) era la única persona que se encontraba junto a Isak en el momento en el que se precipitó al vacío, algo que, sumado a las contradicciones que testificó ante las autoridades, le ha convertido en uno de los principales investigados del caso. Pero, ¿qué ha sido de la vida del primogénito del fundador de Mango desde que su padre falleció?

Jonathan Andic en el funeral de su padre, Isak Andic. (Foto: Gtres)

En septiembre de 2024, Jonathan se dio el «sí, quiero» con la influencer Paula Nata en una discreta ceremonia civil. Entre sus planes, se encontraba celebrarlo por todo lo alto, junto a sus familiares y amigos más cercanos, durante la primavera de 2025. Sin embargo, tras la muerte de Isak, la pareja decidió aplazar la fiesta. Según informó por aquel entonces la revista del saludo, el entorno de los novios «estaba sumido en un periodo de luto y tristeza incompatible con la celebración», así como Jonathan y sus hermanos «querían centrar todas sus energías en dar continuidad al gran legado de su padre». Es por ello por lo que decidieron posponer el que muy probablemente sería uno de los días más especiales e importantes de sus vidas. Una jornada que, hasta la fecha, aún no han retomado.

Sin embargo, a pesar de no haber podido celebrar su enlace matrimonial como tenían planeado, Paula y Jonathan se lanzaron a ampliar la familia, y en septiembre de 2025 dieron la bienvenida a su primer hijo en común. Son pocos los detalles que han trascendido sobre esta feliz noticia, ya que la pareja siempre ha optado por mantener un perfil bajo de cara a los medios. De hecho, Paula Nata, a pesar de contar con más de 100.000 seguidores en Instagram, no ha compartido nada acerca de su faceta como madre primeriza, centrando su contenido en la moda. Lo único que sí quiso publicar fueron algunas fotografías de sus últimos meses de embarazo en las que luce una notable tripa de premamá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Paula Nata (@paulanata)

Más allá de su vida personal, la faceta profesional de Jonathan Andic también ha sufrido cambios desde el fallecimiento de su padre. En junio de 2025, Mango anunció que el mencionado dejaba sus responsabilidades al frente del día a día de Mango y salía de su Comité de Dirección, con el propósito de entrar a asumir un mayor liderazgo dentro de las sociedades patrimoniales de la familia Andic.

No obstante, ahora que está a punto de cumplirse un año del trágico accidente de montaña de Isak Andic, la vida de su primogénito (la cual parecía empezar a estabilizarse) vuelve a dar un giro de 180 grados tras pasar de ser testigo a imputado de la muerte de su padre.