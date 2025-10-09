El bolso de Loewe de la Reina Sofía que conquistará a Victoria Federica

No solemos hablar mucho de los estilismos de la Reina Sofía, porque siempre es la Reina Letizia, la princesa Leonor o la infanta Sofía las que acaparan el protagonismo. En pocas ocasiones la madre del Rey Felipe VI sorprende con sus looks, ya que suele mantener una línea de estilo bastante clásica. Sin embargo, de manera puntual apuesta por algún detalle que nos llama la atención.

Esto es lo que ha ocurrido precisamente en el último acto de la madre de Felipe VI. Doña Sofía ha presidido en Madrid la entrega de los Premios Sociales de la Fundación Mapfre. Un compromiso al que asiste año tras año y en el que ha coincidido con la infanta Elena. La duquesa de Lugo es directora de proyectos sociales y culturales de la organización desde hace varios años.

La Reina Sofía y la infanta Elena juntas. (Foto: Gtres)

Para esta cita, la Reina Sofía ha apostado por un conjunto de pantalón y blusa de tono crudo que ha combinado con una chaqueta roja con detalles de pedrería. Una pieza que ha acaparado todas las miradas, aunque nosotros nos hemos fijado en el bolso. Doña Sofía ha elegido un precioso diseño en color topo de una conocida marca española: Loewe. Una firma por la que tiene especial predilección y de la que guarda varios modelos en su armario.

El bolso de la Reina Sofía

En este caso se trata del bolso Puzzle en tamaño pequeño. Este bolso es una versión mini del icónico modelo de la marca española. Se encuentra confeccionado en piel de ternera y es muy fácil de reconocer por sus líneas geométricas, su forma cúbica y su asa trenzada. Se trata de un modelo que destaca por su versatilidad, ya que puede llevarse de diferentes maneras, desde a modo de bandolera, como bolso de mano o cruzado. En el caso de la versión pequeña, su precio es de aproximadamente 2200 euros y está disponible en varios tonos que combinan con cualquier estilismo.

La Reina Sofía con el bolso de Loewe. (Foto: Gtres)

Para quienes prefieran una versión más para el día a día, la marca ofrece otras opciones de tamaño mayor a un precio más elevado, pero también hay modelos de estilo riñonera, para los que quieren llevar solamente lo imprescindible.

Éste no es el único bolso de Loewe que ha llevado la Reina Sofía en los últimos tiempos, sino que tiene varios en su colección. Por ejemplo, en los Premios Princesa de Asturias de 2023 la vimos con uno del modelo Amazona de tamaño mini y en 2024 en una reunión del máximo órgano rector de la Escuela Superior de Música Reina Sofía llevó un Puzzle de tamaño pequeño en negro.

La Reina Sofía con un bolso de Loewe. (Foto: Gtres)

Dos bolsos que forman parte de la impresionante colección de la Reina Sofía, que haría las delicias de cualquier amante de la moda, en especial de su nieta mayor, Victoria de Marichalar. La hija de la infanta Elena se ha convertido en rostro habitual de citas relacionadas con la moda y es una de las jóvenes más estilosas de su generación.