La noche del martes, el Hipódromo de La Zarzuela se vistió de gala para acoger la primera edición de los premios Gen ¡H!, un festival que ha nacido con la misión de convertirse en el gran referente de la nueva generación de talentos. Allí, entre luces, música y un ambiente vibrante, una de las apariciones más comentadas fue la de Victoria Federica, que volvió a acaparar miradas con un estilismo que no dejó indiferente a nadie. La hija de la infanta Elena apostó por un look de inspiración sofisticada y vanguardista, en el que los brillos y las texturas jugaron un papel protagonista. Eligió un conjunto de dos piezas compuesto por un blazer estructurado y unos pantalones tipo bermuda, ambos confeccionados en un tejido metalizado de estampado barroco en plata y negro.

La chaqueta, con un escote en «V» profundo y ligeramente entallada en la cintura, realzaba su silueta de forma elegante, mientras que las bermudas aportaban un aire fresco y rompedor, alejándose de la sobriedad clásica para situarse en una clave mucho más moderna y arriesgada. El estilismo se completaba con unos salones negros de punta afilada, que añadían un toque de sobriedad al conjunto y equilibraban la fuerza del estampado. En cuanto a los complementos, Victoria Federica se decantó por la discreción: únicamente un anillo fino, dejando que el verdadero protagonismo recayera en el traje, una pieza que habla por sí sola.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El beauty look acompañaba perfectamente esta estética. Con la melena suelta, larga y pulida, y un maquillaje natural que destacaba su piel luminosa, labios en tonos suaves y una mirada ligeramente enfatizada, Victoria Federica transmitía una sensación de frescura que contrastaba con la opulencia del vestuario. La combinación entre naturalidad y sofisticación se convirtió en su mejor carta de presentación sobre la alfombra roja desplegada expresamente para la ocasión en el enclave madrileño.

Victoria Federica: un lenguaje propio en el mapa del estilo nacional

Resulta evidente que Victoria Federica ha encontrado su lugar en el mapa del estilo nacional. Cada aparición pública es un recordatorio de que la moda es para ella un lenguaje con el que explorar distintas facetas de su personalidad: unas veces más casual, otras más sofisticada, pero siempre con un punto diferenciador que genera conversación. En esta ocasión, su outfit se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo transformar una prenda tradicionalmente asociada al ámbito formal, como el traje de chaqueta, en un conjunto versátil, con un aire festivo y contemporáneo.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Sea como fuere, lo cierto es que cada vez resulta más habitual ver a Victoria en presentaciones, desfiles y eventos exclusivos de moda. Su nombre figura ya en la agenda de las firmas más relevantes y su presencia se ha convertido en sinónimo de interés mediático. La moda no solo es su pasión, es también su territorio natural, el espacio donde se mueve con soltura y que la ha posicionado como una de las influencers españolas más potentes del momento. En apenas unos años, la nieta del Rey Juan Carlos ha logrado construir una imagen propia, lejos de los estrictos protocolos de Zarzuela. Mientras otras figuras de la realeza mantienen un perfil bajo, ella ha decidido abrir su vida profesional a las cámaras y a las redes sociales, consolidándose como icono de estilo de la generación Z.