Una maquilladora experta revela el truco infalible para conseguir un maquillaje natural y perfecto si tienes más de 40 años

El truco infalible para conseguir un maquillaje natural y perfecto si tienes más de 40 años te acabará sorprendiendo más de la cuenta. Es hora de apostar claramente por los consejos de una experta que sabe muy bien cómo tratar nuestra piel de la mejor forma posible. Con una serie de consejos que pueden acabar siendo los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante y que pueden ser claves. Es hora de aplicar todos los trucos posibles.

Tener una piel perfecta es algo que todas deseamos, para conseguirlo, no sólo debemos aplicarnos los mejores cuidados posibles, sino que también aplicaremos una serie de detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estos días que tenemos por delante. Estaremos muy pendientes de un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que hasta la fecha nunca hubiéremos tenido en cuenta. Es momento de aplicar un truco que llega de una experta y realmente puede funcionarnos. Un aspecto natural y perfecto está más cerca de lo que nos imaginaríamos

Si tienes más de 40 apuesta por un buen maquillaje

A todas las edades deberemos cuidarnos, pero, sobre todo, a partir de los 40 nuestra piel se vuelve cada vez más y más exigente. Es importante brindarle toda la hidratación posible, sin olvidar algunos detalles que pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno.

Es hora de apostar claramente por una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa en muchos aspectos. Un cambio de ciclo que podemos plasmar cambiando, no sólo los productos que nos aplicamos, sino que también deberemos tener en consideración el tipo de maquillaje que nos aplicaremos.

Tina Beauty es la experta maquilladora que explica en sus redes sociales: «Si tienes más de 40 años y quieres que la base de maquillaje quede natural deja de aplicarla con una brocha». Un pequeño truco que se nota y que nos dará más de una sorpresa inesperada.

Son días de empezar a cuidar un poco más algunos elementos que pueden convertirse en ese básico que quizás hasta ahora no hubiéremos ni esperado en estos días que tenemos por delante. Hay una forma de maquillarse que nos servirá para conseguir el acabado perfecto que deseamos obtener.

Este es el truco infalible de una maquilladora para conseguir el maquillaje perfecto

Los expertos de Druni nos explican por qué es importante cuidarse más a partir de los 40: «A partir de los 40 años, la piel experimenta varios cambios naturales como parte del proceso de envejecimiento. Estos cambios pueden variar según la genética, el estilo de vida y otros factores individuales. Se produce una pérdida de elasticidad, hidratación, volumen y una reducción de la renovación celular. Además, comienzan a aparecer líneas finas y arrugas. Todo lo anterior se debe a que, a partir de los 25 años, comienza a disminuir la producción de colágeno, elastina y ácido hialurónico».

Siguiendo con la misma explicación: » Lo ideal, para evitar marcar arrugas y líneas de expresión, es incorporar una base de maquillaje con pigmentos que reflejen la luz. Estos difuminarán los rasgos y así suavizarán la piel en un abrir y cerrar de ojos. Pero si no tienes una, o te cuesta un poco encontrar la que buscas, puedes escabullirte utilizando una prebase iluminadora antes de tu base habitual. Eso sí, has de evitar las bases demasiado mates que aporten opacidad a la piel.A los 40 años, los rasgos faciales empiezan a tomar forma. La piel pierde su luminosidad y muestra signos de fatiga. ¿El objetivo de incluir la mejor base de maquillaje a partir de los 40? Rellenar la piel e iluminar la tez. Para escogerla debes mirar que la base incluya principios activos hidratantes, como el ácido hialurónico o la glicerina. De este modo, la hidratación de la piel se mantendrá durante todo el día. Las fórmulas antiedad también son interesantes de cara a elegir la mejor base de maquillaje a partir de los 40. Estas bases suelen ingredientes que ayudan a reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Busca productos con retinol, péptidos o colágeno para obtener beneficios adicionales para el cuidado de la piel».

Sigue los consejos de los expertos y no dudes en darle a tu piel lo que necesita a cada edad de tal manera que siempre podrás adaptarte a este tipo de maquillaje que te quedará perfecto.