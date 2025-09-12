La moda y la realeza volvieron a encontrarse en Madrid en una noche marcada por la elegancia. Victoria Federica de Marichalar, sobrina del Rey Felipe VI y una de las figuras más mediáticas del momento, asistió a la esperada presentación de Lucien Laviscount como imagen de una reconocida firma internacional. Un evento de altura en el que, una vez más, dejó claro que su relación con el mundo de la moda no es casualidad, sino una vocación que ha convertido en profesión.

Victoria apostó por un estilismo sobrio y magnético que reflejó a la perfección la estética que la define: sofisticación sin excesos. La hija de la infanta Elena eligió un top negro de escote asimétrico, con delicados pliegues que abrazaban su figura y realzaban sus hombros de manera sutil. Lo combinó con pantalones palazzo de talle alto, también en negro, con bordados verticales que alargaban su silueta y añadían dinamismo al conjunto. El resultado fue un total black que, lejos de ser plano, jugaba con volúmenes, texturas y proporciones. Como toque final, unos zapatos de tacón medio en el mismo tono y joyas discretas, que aportaban brillo sin restar protagonismo al estilismo.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El evento en Madrid coincidió con una semana muy especial: el 9 de septiembre Victoria cumplió 25 años. Una cifra que marca un antes y un después en cualquier biografía, pero que en su caso llega acompañada de importantes cambios personales. Hace apenas unas semanas se confirmaba su ruptura con Borja Moreno, con quien compartió casi un año de relación. La pareja, que comenzó su historia en Sotogrande en el verano de 2024, parecía consolidarse a lo largo de los meses con apariciones conjuntas en citas tan significativas como la Semana Santa de Málaga, el Mutua Madrid Open o la Feria de San Isidro. Sin embargo, las diferencias entre ambos resultaron insalvables. Mientras Victoria se siente cómoda en la exposición pública, Borja prefiere mantenerse alejado de los focos.

Una invitada imprescindible en el circuito de moda

Cada vez resulta más habitual ver a Victoria en presentaciones, desfiles y eventos exclusivos de moda. Su nombre figura ya en la agenda de las firmas más relevantes y su presencia se ha convertido en sinónimo de interés mediático. La moda no solo es su pasión, es también su territorio natural, el espacio donde se mueve con soltura y que la ha posicionado como una de las influencers españolas más potentes del momento. En apenas unos años, la nieta del Rey Juan Carlos ha logrado construir una imagen propia, lejos de los estrictos protocolos de Zarzuela. Mientras otras figuras de la realeza mantienen un perfil bajo, ella ha decidido abrir su vida profesional a las cámaras y a las redes sociales, consolidándose como icono de estilo de la generación Z.

Victoria Federica en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

El futuro inmediato de Victoria Federica parece claro: seguir creciendo como referente de estilo, consolidar su espacio en la industria de la moda y aprovechar las oportunidades mediáticas que se le presenten. Cada aparición, como la de esta semana en Madrid, refuerza la idea de que no estamos ante una aristócrata ocasional en el universo fashion, sino ante una auténtica insider de moda, con un estilo definido y una voz propia.