El plan con el que Victoria Federica supera su ruptura con Borja Moreno

Victoria Federica sigue aprovechando al máximo lo que queda de verano, según nos acaba de presumir en sus redes sociales. Justo tras salir a la luz su ruptura con Borja Moreno, la joven se ha dejado ver disfrutando de un plan de lo más entretenido: nada menos que montando en moto de agua junto a una de sus amigas. La sobrina del rey nos sorprende con un espectacular despliegue de su manejo sobre este vehículo acuático.

«Ella no estaba asustada, solo estaba luchando por su vida. Era un hada en una moto de agua», escribe junto a la llamativa publicación.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @vicmabor

Este año, la hija de la infanta Elena llegará soltera a septiembre, al igual que su prima, Irene Urdangarin. Y es que según informaba la revista ¡Hola!, Victoria y Borja han puesto fin a su romance después de poco más de un año saliendo juntos. La pareja se conocía en Sotogrande, donde Moreno trabaja como relaciones públicas, y a principios de julio decidieron darse un tiempo. Sin embargo, no fueron capaces de superar esa supuesta crisis en la que vieron inmersos.

Desde su círculo más cercano apuntan a que «ambos tienen personalidades y vidas muy diferentes. Victoria vive delante de una cámara. Es su trabajo. Y Borja huye de la fama», aseguran. De ahí, que ambos hayan vivido un verano de solteros «haciendo planes cada uno por su lado, aunque sin terceras personas de por medio». De ese modo, y pese a que los dos han terminado tomando caminos separados, lo han hecho de manera cordial.

Jaime de Marichalar y Victoria Federica. (Foto: Gtres)

Así, hemos podido ver que Victoria no ha perdido el tiempo, sino que ha disfrutado de una temporada cargada de festivales. Desde su paso por las islas baleares con amigos y su hermano Froilán, a visitar Tarifa o Marbella, donde ha hecho acto de presencia en el famoso Starlite Occident.

Un verano muy intensito, en el que la sobrina del rey también ha estrenado coche nuevo. De hecho, no ha dudado a la hora de enseñárselo a sus más de 300.000 seguidores. Y es que la joven se muestra encantada y también presume de estilismos a juego con sus amigas, que se han convertido en su mejor apoyo ante esta nueva decepción amorosa. Mientras que, por otro lado, Borja Moreno se habría volcado en su trabajo en un famoso grupo de restauración.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Rocío Laffón Molina (@rochilaffon)

Hace poco, la joven también presumía de su otro gran amor. Su querida mascota, que también se ha convertido en el mejor compañero y en el que se ha refugiado ahora que vuelve a estar soltera. Así lo presumía en Instagram, donde compartía una imagen del perrito de raza Golden Retriever. Además, Victoria también recibió como regalo un cerdito vietnamita durante su puesta de largo, y puede presumir de ser la orgullosa dueña de un perro lobo checoslovaco.