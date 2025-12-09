Guille, el nuevo integrante del clan Pombo que por fin se deja ver

María Pombo es una de las influencers más pioneras de nuestro país. Fue una de las primeras personas en alcanzar un seguimiento masivo en las redes sociales y en profesionalizar esta actividad, generando un gran interés por su vida personal que enseguida se extendió hasta sus familiares. Y es que a día de hoy, todos los miembros del clan Pombo se han convertido en destacados rostros conocidos. Tanto es así, que cada uno de sus movimientos no pasan desapercibidos, hasta el punto de que acaba de salir a la luz que el corazón de Gabriela Toral, la hermana pequeña de las Pombo, ya no estaría soltero.

Ha sido ella misma la que ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok bailando con un desconocido chico cuya identidad enseguida ha despertado una gran curiosidad. De hecho, como no podía ser de otra manera, el post no ha tardado en llenarse de comentarios de sorpresa por parte de los usuarios, los cuales no han dudado en mencionar a periodistas para que aportaran más detalles al respecto. Una petición que Javi de Hoyos no ha tardado en llevar a cabo.

«Parece que Gabriela ya no tiene problema en mostrar a esta amistad especial. Porque sí, me aseguran que desde hace un tiempo tienen un romance», comenzaba a decir el periodista. Continuaba señalando que se llamaba Guille, «que era un chico muy guapo» y que estudiaba Administración y Dirección de Empresas (ADE). Según sus propias fuentes, estarían saliendo desde hace unos meses, algo que encajaría con que en la última temporada del documental Pombo, Gabriela mencionara en varias ocasiones a un tal Guille. Un guille que, hasta ahora, era un completo desconocido para la audiencia y que ahora podría querer dar un paso al frente. «No le poníamos cara, pero ahora ha sido ella la que por primera vez ha querido mostrárnosla», señalaba.

Por ahora, ni Gabriela ni ninguna de sus hermanas se han pronunciado sobre este nuevo miembro de la familia, aunque lo cierto es que Marta Pombo ha realizado un discreto movimiento que deja entrever que la información aportada por Javi de Hoyos sería cierta. Y es que ha dado me gusta al vídeo en el que destapaba el romance de la joven. Una interacción muy significativa si se tiene en cuenta que, de no ser cierta dicha información, no estaría cómoda con ella.

El impactante cambio físico de Gabriela Toral

La noticia de que Gabriela podría haber encontrado al amor de su vida llega en medio del revuelo mediático que ha generado su impactante cambio físico. Y es que en los últimos meses, la joven ha posado en diferentes eventos donde no ha pasado desapercibida su pérdida de peso y su definido rostro. Un cambio que ella misma explicó durante la tercera edición de los Premios GenZ que se debía al cambio que había hecho en su rutina, donde había empezado a priorizar el deporte y la buena alimentación.